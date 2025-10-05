Russell rivela la paura di Verstappen dopo la vittoria a Singapore
Russell rivela la paura di Verstappen dopo la vittoria a Singapore
George Russell ha trasformato la pole position in una vittoria decisiva al Gran Premio di Singapore di Formula 1. Il pilota della Mercedes è riuscito a superare un inizio di gara caotico, mantenendo Max Verstappen a distanza per gran parte della corsa.
Dopo il traguardo, Russell ha ammesso che i primi momenti di confronto con il quattro volte campione del mondo sono stati particolarmente tesi, con la pressione che derivava dall'affrontare condizioni rischiose e pneumatici morbidi.
Russell si era già assicurato la pole position durante la sessione delle qualifiche, partendo così in testa alla griglia. Una partenza eccezionale gli ha permesso di mantenere il vantaggio su Verstappen e di controllare il ritmo della gara.
Il pilota britannico ha poi sottolineato come la presenza del campione mondiale in condizioni tanto estreme abbia reso quei primi istanti davvero intensi, evidenziando al contempo il potenziale nascosto della Mercedes.
Russell celebra una vittoria spettacolare a Singapore
Il pilota ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, pur ammettendo che il notevole miglioramento della squadra solleva alcune domande. "È incredibile provare questa sensazione, soprattutto dopo gli anni in cui sembrava persa ogni occasione. Oggi abbiamo riscritto il nostro destino," ha dichiarato Russell, ricordando un venerdì complicato in cui non si sentiva a suo agio per poi ritrovare la fiducia passando alla fase finale delle qualifiche.
Russell ha inoltre manifestato l'intenzione di analizzare a fondo la sorprendente spinta di velocità della Mercedes, aggiungendo: "Dobbiamo esaminare attentamente le nostre prestazioni, ma oggi mi godo il successo e vedremo come evolveranno le cose." Ha infine elogiato anche Lando Norris, che ha dimostrato una velocità notevole rimanendo molto vicino al leader avversario per quasi tutta la gara.
