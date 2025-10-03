close global

﻿
Antonelli at Mercedes

F1 Antonelli oggi: affronta la stampa; potrebbe costringere Russell a lasciare la Mercedes

F1 Antonelli oggi: affronta la stampa; potrebbe costringere Russell a lasciare la Mercedes

Gianluca Cosentino

Gianluca Cosentino
Antonelli at Mercedes

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di venerdì 3° ottobre 2025 in Formula 1.

Kim Antonelli F1: affronta la stampa a Singapore. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: BOMBA - L'italiana potrebbe TOGLIERE George Russell dalla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

