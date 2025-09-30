RIMPIANTO! La Ferrari è arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
Guenther Steiner ha dichiarato che Ferrari è travolta dal rimorso per la scelta di Lewis Hamilton e la partenza di Carlos Sainz.
L'ex direttore di Haas ha evidenziato come, all'interno della scuderia, stia crescendo un malessere generale: alcuni collaboratori esprimono infatti disappunto per l'arrivo del pilota britannico, soprattutto dopo i risultati deludenti a Bakù, con un ottavo e un nono posto.
In un’intervista al podcast "The Red Flags", Steiner ha sottolineato come il management fatichi ad ammettere errori, lasciando trasparire un forte sentimento di rimpianto per questa decisione.
Steiner punta su Sainz come grande beneficiario
Hamilton è stato ingaggiato per sostituire Carlos Sainz, che ha poi lasciato la scuderia per unirsi a Williams. Secondo Steiner, se Ferrari avesse potuto contare su Sainz, il pilota non avrebbe mai abbandonato il team.
Infatti, a Williams Sainz ha ottenuto un terzo posto, dimostrando il suo valore. L'ex direttore di Haas osserva inoltre che i proventi da merchandising e dai social media non compensano l’ingente investimento richiesto da Hamilton, il cui contratto supera di gran lunga quello previsto per Sainz.
