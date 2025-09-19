close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Antonelli Oggi: Mercedes svela il piano; scopre gravi problemi

F1 Antonelli Oggi: Mercedes svela il piano; scopre gravi problemi

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di venerdì 19 settembre 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: Mercedes svela i piani per l'italiano in mezzo alla crisi. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: rivela GRAVI PROBLEMI dopo venerdì in Azerbaijan. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Leclerc delude; criticato l'atteggiamento di Lewis; Hamilton svela un segreto
F1 Ferrari oggi

F1 Ferrari Oggi: Leclerc delude; criticato l'atteggiamento di Lewis; Hamilton svela un segreto

  • Ieri 23:30
F1 Antonelli Oggi: Mercedes svela il piano; scopre gravi problemi
F1 Antonelli oggi

F1 Antonelli Oggi: Mercedes svela il piano; scopre gravi problemi

  • Ieri 23:00
F1 Oggi: Risultati delle prove libere in Azerbaijan; Programma delle qualifiche
F1 oggi

F1 Oggi: Risultati delle prove libere in Azerbaijan; Programma delle qualifiche

  • Ieri 22:00
Lewis Hamilton svela il segreto del suo Super Friday con la Ferrari a Baku
Ferrari

Lewis Hamilton svela il segreto del suo Super Friday con la Ferrari a Baku

  • Ieri 21:00
Kimi Antonelli rivela GRAVI PROBLEMI dopo venerdì in Azerbaijan
Mercedes

Kimi Antonelli rivela GRAVI PROBLEMI dopo venerdì in Azerbaijan

  • Ieri 20:00
L'arma segreta della Ferrari per battere Verstappen e la McLaren in Azerbaijan
Ferrari

L'arma segreta della Ferrari per battere Verstappen e la McLaren in Azerbaijan

  • Ieri 19:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • 11 settembre
 Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

  • 1 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play