Le parole di Leclerc riempiono di entusiasmo la Ferrari in vista del GP dell'Azerbaijan
Le parole di Leclerc riempiono di entusiasmo la Ferrari in vista del GP dell'Azerbaijan
Charles Leclerc è estremamente fiducioso sulle possibilità che potrà realizzare questo weekend al Gran Premio dell’Azerbaigian.
Ferrari non ha ancora conquistato una vittoria in questa stagione e il pilota ha già fatto parlare di sé superando il compagno Lewis Hamilton. Poco prima dell’inizio delle attività a Bakù, Leclerc ha commentato: "Essere veloce è qualcosa di naturale per me. Di solito mi sento particolarmente forte sui circuiti cittadini e, in questa occasione, sembra esserci qualcosa in più che mi spinge a dare il massimo. È un’immensa soddisfazione essere tornati qui."
Nonostante l’entusiasmo, il pilota ha precisato come la sua mentalità non subisca variazioni: la preparazione rimane invariata e l'attenzione è rivolta esclusivamente al presente, piuttosto che ai successi passati. Bakù è senza dubbio una pista che gli sta a cuore, dove il gruppo ha dimostrato forza anche in anni difficili. "Ho grandi speranze per questo weekend, ma dobbiamo ancora affrontare parecchi giri tra la pole e la vittoria; vedremo presto come ci posizioneremo rispetto agli altri" ha concluso Leclerc.
Correlato: Le conseguenze della crisi di Kimi Antonelli in Mercedes
Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 324 punti
- 2. Lando Norris 293 punti
- 3. Max Verstappen 230 punti
- 4. George Russell 194 punti
- 5. Charles Leclerc 163 punti
- 6. Lewis Hamilton 117 punti
- 8. Alexander Albon 70 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 66 punti
- 9. Isack Hadjar 38 punti
- 10. Nico Hülkenberg 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Fernando Alonso 30 punti
- 13. Esteban Ocon 28 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Gabriel Bortoleto 18 punti
- 17. Oliver Bearman 16 punti
- 18. Carlos Sainz 16 punti
- 19. Yuki Tsunoda 12 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari F1 Oggi: l'ingaggio di Max Verstappen procede; a Checo Pérez viene data una possibilità
- Ieri 23:30
Kimi Antonelli Oggi: Occasione d'oro alla Mercedes; Risponde alle dure critiche
- Ieri 23:00
F1 Oggi: Kimi Antonelli risponde alle dure critiche; Leclerc è ritenuto responsabile della crisi di Hamilton
- Ieri 22:00
Programma e canali TV del GP dell'Azerbaijan
- Ieri 21:00
Le parole di Leclerc riempiono di entusiasmo la Ferrari in vista del GP dell'Azerbaijan
- Ieri 20:00
Williams, Alpine? Antonelli vicino a lasciare la Mercedes
- Ieri 19:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre