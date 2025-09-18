close global

Charles Leclerc at Monza

Le parole di Leclerc riempiono di entusiasmo la Ferrari in vista del GP dell'Azerbaijan

Alessandro Lombardo
Charles Leclerc at Monza

Charles Leclerc è estremamente fiducioso sulle possibilità che potrà realizzare questo weekend al Gran Premio dell’Azerbaigian.

Ferrari non ha ancora conquistato una vittoria in questa stagione e il pilota ha già fatto parlare di sé superando il compagno Lewis Hamilton. Poco prima dell’inizio delle attività a Bakù, Leclerc ha commentato: "Essere veloce è qualcosa di naturale per me. Di solito mi sento particolarmente forte sui circuiti cittadini e, in questa occasione, sembra esserci qualcosa in più che mi spinge a dare il massimo. È un’immensa soddisfazione essere tornati qui."

Nonostante l’entusiasmo, il pilota ha precisato come la sua mentalità non subisca variazioni: la preparazione rimane invariata e l'attenzione è rivolta esclusivamente al presente, piuttosto che ai successi passati. Bakù è senza dubbio una pista che gli sta a cuore, dove il gruppo ha dimostrato forza anche in anni difficili. "Ho grandi speranze per questo weekend, ma dobbiamo ancora affrontare parecchi giri tra la pole e la vittoria; vedremo presto come ci posizioneremo rispetto agli altri" ha concluso Leclerc.

Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?

