Le ultime sul contratto di Kimi Antonelli alla Mercedes

Sono emerse nuove informazioni sul contratto di Andrea Kimi Antonelli e sul suo futuro con la Mercedes.

Nico Rosberg, in un commento riportato da Motorsport.com, ha dichiarato quanto segue sul giovane pilota italiano: "Dobbiamo dargli il contratto (per il 2026), perché dobbiamo dargli quello che possiamo in questo momento per aiutarlo ad acquisire fiducia.

"In F1, anche nel peggiore dei casi, si possono sempre correggere le cose durante l'inverno. Non c'è bisogno di dirlo ora, ma lo prenderei in considerazione. Kimi è un talento generazionale, lo sappiamo tutti.

"Ma si sta rivelando più difficile di quanto immaginassimo. È un po' strano che sia ancora così difficile. Se guardiamo le statistiche, in gara ha un record di 19-0 con George e in qualifica di 17-2; con qualche errore, probabilmente sarebbe 15-1.

"È una sfida dura e sfortunata, perché tutti vogliamo che faccia bene e sappiamo che può farlo", ha osservato.

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.

La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.

Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.

1. Max Verstappen 303 punti

2. Lando Norris 241 punti

3. Charles Leclerc 217 punti

4. Óscar Piastri 197 punti

5. Carlos Sainz 184 punti

6. Lewis Hamilton 164 punti

7. Sergio Pérez 143 punti

8. George Russell 128 punti

9. Fernando Alonso 50 punti

10. Lance Stroll 24 punti

11. Nico Hülkenberg 22 punti

12. Yuki Tsunoda 22 punti

13. Daniel Ricciardo 12 punti

14. Pierre Gasly 8 punti

15. Oliver Bearman 6 punti

16. Kevin Magnussen 6 punti

18. Alexander Albon 6 punti

17. Esteban Ocón 5 punti

19. Zhou Guanyu 0 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

21. Valtteri Bottas 0 punti

