Le ultime sul contratto di Kimi Antonelli alla Mercedes
Le ultime sul contratto di Kimi Antonelli alla Mercedes
Sono emerse nuove informazioni sul contratto di Andrea Kimi Antonelli e sul suo futuro con la Mercedes.
Nico Rosberg, in un commento riportato da Motorsport.com, ha dichiarato quanto segue sul giovane pilota italiano: "Dobbiamo dargli il contratto (per il 2026), perché dobbiamo dargli quello che possiamo in questo momento per aiutarlo ad acquisire fiducia.
"In F1, anche nel peggiore dei casi, si possono sempre correggere le cose durante l'inverno. Non c'è bisogno di dirlo ora, ma lo prenderei in considerazione. Kimi è un talento generazionale, lo sappiamo tutti.
"Ma si sta rivelando più difficile di quanto immaginassimo. È un po' strano che sia ancora così difficile. Se guardiamo le statistiche, in gara ha un record di 19-0 con George e in qualifica di 17-2; con qualche errore, probabilmente sarebbe 15-1.
"È una sfida dura e sfortunata, perché tutti vogliamo che faccia bene e sappiamo che può farlo", ha osservato.
Correlato: Carlos Sainz avrebbe potuto ROVINARE la GARA di Kimi Antonelli
Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP d'Italia?
Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.
La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.
Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.
1. Max Verstappen 303 punti
2. Lando Norris 241 punti
3. Charles Leclerc 217 punti
4. Óscar Piastri 197 punti
5. Carlos Sainz 184 punti
6. Lewis Hamilton 164 punti
7. Sergio Pérez 143 punti
8. George Russell 128 punti
9. Fernando Alonso 50 punti
10. Lance Stroll 24 punti
11. Nico Hülkenberg 22 punti
12. Yuki Tsunoda 22 punti
13. Daniel Ricciardo 12 punti
14. Pierre Gasly 8 punti
15. Oliver Bearman 6 punti
16. Kevin Magnussen 6 punti
18. Alexander Albon 6 punti
17. Esteban Ocón 5 punti
19. Zhou Guanyu 0 punti
20. Franco Colapinto 0 punti
21. Valtteri Bottas 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
URGENTE: Ferrari in crisi dopo la conferma dell'addio di diversi giocatori chiave
- Ieri 21:00
Ferrari F1 oggi: punti di penalità; partenze confermate; umiliati dall'errore
- Ieri 23:45
F1 Antonelli Oggi: la Red Bull imbroglia; Sainz avrebbe potuto rovinarlo; le ultime notizie sul suo contratto
- Ieri 23:30
F1 Hamilton oggi: la Ferrari parla di Sainz; ammette la delusione; tradisce Valtteri Bottas
- Ieri 23:15
Una voce autorevole UMILIA la Ferrari dopo un errore imbarazzante
- Ieri 23:00
Tradimento di Valtteri Bottas! Lewis Hamilton LODE Checo Pérez
- Ieri 22:30
Molto letto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes
- 25 agosto
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre
Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas
- 25 agosto