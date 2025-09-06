Andrea Kimi Antonelli ha risposto alle recenti critiche ricevute per i suoi errori con la Mercedes.

Parlando apertamente ai media della sua prestazione nelle qualifiche del GP d'Italia, il pilota italiano ha dichiarato: "Penso che avrei potuto fare un po' meglio.

"Ma domani partirò comunque sesto, quindi non possiamo lamentarci troppo. Le qualifiche sono andate decisamente meglio. È stata una gara molto combattuta e penso di aver fatto un buon lavoro nel complesso.

"L'ultimo giro non è stato un granché; la posta in gioco era più alta, soprattutto perché ho avuto parecchi problemi al posteriore perché abbiamo provato qualcosa di diverso con le temperature delle gomme", ha osservato.

Come si è piazzato il Campionato Piloti dopo il GP d'Olanda?

Il Gran Premio d'Olanda ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma un guasto alla power unit ha posto fine alla sua corsa.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, essendo sesto, ma Una collisione con Charles Leclerc lo ha fatto scendere al 16° posto.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che ha concluso ottavo e continua a segnare punti in questa stagione, mentre Carlos Sainz è arrivato lontano dalla zona punti a causa di Liam Lawson.

Per le Ferrari è stato un incubo, poiché né Lewis Hamilton né Charles Leclerc sono riusciti a concludere la gara, un duro colpo per entrambi nel Campionato Piloti.

