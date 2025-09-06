Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
Andrea Kimi Antonelli ha risposto alle recenti critiche ricevute per i suoi errori con la Mercedes.
Parlando apertamente ai media della sua prestazione nelle qualifiche del GP d'Italia, il pilota italiano ha dichiarato: "Penso che avrei potuto fare un po' meglio.
"Ma domani partirò comunque sesto, quindi non possiamo lamentarci troppo. Le qualifiche sono andate decisamente meglio. È stata una gara molto combattuta e penso di aver fatto un buon lavoro nel complesso.
"L'ultimo giro non è stato un granché; la posta in gioco era più alta, soprattutto perché ho avuto parecchi problemi al posteriore perché abbiamo provato qualcosa di diverso con le temperature delle gomme", ha osservato.
Correlato: Il nuovo errore che ha danneggiato nuovamente Kimi Antonelli alla Mercedes
Come si è piazzato il Campionato Piloti dopo il GP d'Olanda?
Il Gran Premio d'Olanda ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma un guasto alla power unit ha posto fine alla sua corsa.
Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, essendo sesto, ma Una collisione con Charles Leclerc lo ha fatto scendere al 16° posto.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che ha concluso ottavo e continua a segnare punti in questa stagione, mentre Carlos Sainz è arrivato lontano dalla zona punti a causa di Liam Lawson.
Per le Ferrari è stato un incubo, poiché né Lewis Hamilton né Charles Leclerc sono riusciti a concludere la gara, un duro colpo per entrambi nel Campionato Piloti.
- 1. Oscar Piastri 309 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 205 punti
- 4. George Russell 184 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 64 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Isack Hadjar 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Fernando Alonso 30 punti
- 13. Esteban Ocon 28 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Oliver Bearman 16 punti
- 17. Carlos Sainz 16 punti
- 18. Gabriele Bortoleto 14 punti
- 19. Yuki Tsunoda 12 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Hamilton delizia i tifosi; Leclerc fa appello a Lewis
- Oggi 00:00
F1 Antonelli Oggi: Il nuovo errore che lo ha colpito; Risposta alle critiche
- Ieri 23:00
F1 Oggi: GP d'Italia FP3 e risultati delle qualifiche; programma e griglia di partenza
- Ieri 22:00
Leclerc PERDE la pole del GP d'Italia a favore di Verstappen; Antonelli recupera
- Ieri 17:14
Griglia di partenza del GP d'Italia 2025, comprese le penalità
- Ieri 21:00
Orari e canali TV del Gran Premio d'Italia
- Ieri 20:30
Molto letto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- Ieri 19:30
George Russell difende Kimi Antonelli: "Le critiche non sono la realtà"
- 19 agosto
Kimi Antonelli F1 Oggi: Sulla buona strada per sorpassare Hamilton; Russell lo difende
- 19 agosto
Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes
- 25 agosto