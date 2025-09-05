Il brutale messaggio della Mercedes sull'ultimo errore di Antonelli: "Non ce lo aspettavamo"

Mercedes ha lanciato un messaggio brutale ad Andrea Kimi Antonelli dopo l'ennesimo errore da esordiente del pilota italiano.

Il Team Principal Toto Wolff ha dichiarato a RaceFans dopo le FP2 del Gran Premio d'Italia: "Quello che gli abbiamo detto è che non ci sono dubbi su Kimi. È entrato in questo sport con grande entusiasmo. Il più veloce nella storia del karting, con un ottimo record nelle serie junior.

"E arriva qui, fa un giro veloce nei primi due settori e dice: 'Questo è il mini Jesus', e poi si schianta contro il muro, cosa che può succedere. Probabilmente lo abbiamo valutato male." La stagione è iniziata molto bene, ma poi abbiamo avuto una macchina imprevedibile che non ispirava fiducia. Un errore nelle FP1 a Zandvoort non lo ha aiutato a scendere in pista per le qualifiche.

"Oggi è partito con più calma ed è stato solido alla fine. La cosa più importante è lasciarlo crescere, lasciarlo commettere errori, e ha 19 anni. È solo un ragazzino. Penso che abbiamo deciso di mettere Kimi su una monoposto di F1 con grande entusiasmo, e la squadra ne aveva bisogno con la partenza di Lewis. Per noi, era l'opzione migliore.

"Ci siamo lanciati con gli occhi ben aperti e abbiamo detto: 'Ci sono gare che ci toglieranno il fiato e altre che saranno fantastiche'. Forse ci saranno altre situazioni che ci toglieranno il fiato, ma siamo determinati", ha osservato.

Come si è piazzato il Campionato Piloti dopo il GP d'Olanda?

Il Gran Premio d'Olanda ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma un guasto alla power unit ha posto fine alla sua corsa.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, essendo sesto, ma Una collisione con Charles Leclerc lo ha fatto scendere al 16° posto.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che ha concluso ottavo e continua a segnare punti in questa stagione, mentre Carlos Sainz è arrivato lontano dalla zona punti a causa di Liam Lawson.

Per le Ferrari è stato un incubo, poiché né Lewis Hamilton né Charles Leclerc sono riusciti a concludere la gara, un duro colpo per entrambi nel Campionato Piloti.

