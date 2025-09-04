close global

Composite of Lewis Hamilton in Ferrari kit in front of the colours of the Italian flag

Hamilton sarà giudicato al GP d'Italia, in seguito alle voci di un suo addio alla Ferrari.

Hamilton sarà giudicato al GP d'Italia, in seguito alle voci di un suo addio alla Ferrari.

Nazario Assad De León
Composite of Lewis Hamilton in Ferrari kit in front of the colours of the Italian flag

L'attenzione di questo fine settimana è tutta rivolta a Lewis Hamilton, il quale farà il suo debutto con la Ferrari al Gran Premio d'Italia a Monza.

Il passaggio del britannico alla Scuderia rossa non è stato esente da difficoltà: il ritorno dopo la pausa estiva a Zandvoort si è rivelato altrettanto travagliato quanto la prima metà della stagione, mettendo in luce le pressioni e le aspettative che gravano su di lui. Gli appassionati seguono con interesse ogni sviluppo di questa transizione, consapevoli che un debutto in casa, come a Monza, assumerà un significato speciale.

Durante una fase decisiva, il campione ha colpito le barriere in curva 3 ed è stato costretto ad abbandonare la gara, mentre Kimi Antonelli ha avuto una collisione con Charles Leclerc, causando così un doppio ritiro per la Ferrari.

Inoltre, Hamilton dovrà affrontare a Monza una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia, conseguenza del mancato rallentamento durante il doppio giallo al via del Gran Premio dei Paesi Bassi. In un circuito dove la pressione nazionale è sempre più intensa, ogni occhio sarà puntato sulla prestazione del pilota britannico.

Correlato: La Mercedes sostiene di aver causato l'incidente di Kimi Antonelli

Com'è in corso il Campionato Piloti di F1 2025?

