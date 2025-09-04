Hamilton sarà giudicato al GP d'Italia, in seguito alle voci di un suo addio alla Ferrari.
Hamilton sarà giudicato al GP d'Italia, in seguito alle voci di un suo addio alla Ferrari.
L'attenzione di questo fine settimana è tutta rivolta a Lewis Hamilton, il quale farà il suo debutto con la Ferrari al Gran Premio d'Italia a Monza.
Il passaggio del britannico alla Scuderia rossa non è stato esente da difficoltà: il ritorno dopo la pausa estiva a Zandvoort si è rivelato altrettanto travagliato quanto la prima metà della stagione, mettendo in luce le pressioni e le aspettative che gravano su di lui. Gli appassionati seguono con interesse ogni sviluppo di questa transizione, consapevoli che un debutto in casa, come a Monza, assumerà un significato speciale.
Durante una fase decisiva, il campione ha colpito le barriere in curva 3 ed è stato costretto ad abbandonare la gara, mentre Kimi Antonelli ha avuto una collisione con Charles Leclerc, causando così un doppio ritiro per la Ferrari.
Inoltre, Hamilton dovrà affrontare a Monza una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia, conseguenza del mancato rallentamento durante il doppio giallo al via del Gran Premio dei Paesi Bassi. In un circuito dove la pressione nazionale è sempre più intensa, ogni occhio sarà puntato sulla prestazione del pilota britannico.
Com'è in corso il Campionato Piloti di F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 309 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 205 punti
- 4. George Russell 184 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 64 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Isack Hadjar 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Fernando Alonso 30 punti
- 13. Esteban Ocon 28 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Oliver Bearman 16 punti
- 17. Carlos Sainz 16 punti
- 18. Gabriel Bortoleto 14 punti
- 19. Yuki Tsunoda 12 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
