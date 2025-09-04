Ma non è ancora iniziato! La grande delusione di Hamilton al GP d'Italia

Lewis Hamilton ha subito una sanzione che lo farà retrocedere di cinque posizioni sulla griglia durante questo weekend in Italia. Il sette volte campione del mondo ha difeso il suo operato durante la conferenza stampa a Monza, dopo che la penalità era stata imposta per un episodio verificatosi prima della gara di Zandvoort.

Il weekend a Zandvoort è stato particolarmente difficile per il pilota britannico. Nonostante un inizio segnato da due sbandate, è riuscito a rimettersi in carreggiata durante le qualifiche; tuttavia, durante la gara ha perso il controllo del suo SF-25, costringendolo al ritiro. Inoltre, la FIA ha deciso di penalizzarlo di cinque posizioni per aver guidato in maniera eccessivamente aggressiva durante il giro caldo verso i box.

La sanzione non è il modo migliore per iniziare un GP in casa

Ora Hamilton si trova ad affrontare il suo primo Gran Premio in Italia con la Ferrari. "Non è il modo ideale per debuttare a Monza come pilota Ferrari, ma mi impegnerò per recuperare posizioni", ha dichiarato il campione. La direzione di gara a Zandvoort ha valutato l'incidente solo al termine della corsa, pertanto la penalità si applica esclusivamente per questo weekend. "È frustrante subire una sanzione a Monza per un episodio accaduto prima del GP di Zandvoort", ha aggiunto.

Il pilota britannico ha spiegato di aver ridotto la velocità durante il giro di riconoscimento a Zandvoort, sebbene la FIA abbia ritenuto insufficiente il suo intervento. "Ho frenato, ma evidentemente non abbastanza; la penalità mi sembra particolarmente severa", ha commentato.