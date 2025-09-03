Sarà il migliore? La F1 prevede un cambiamento radicale nello sport.

Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, ha annunciato che l'attuale weekend di F1 necessita di una profonda rivoluzione. Secondo lui, le sessioni di prove sono ormai superate e i Gran Premi dovrebbero essere più concisi.

L'appassionato tradizionale è abituato a un format ben definito: venerdì si disputano le prime due sessioni, sabato segue un’ultima prova seguita dalla qualificazione e domenica si corre la gara principale. L’introduzione del formato sprint, però, ha modificato questo schema, generando per lo più resistenze tra i tifosi di vecchia data.

Correlato: URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

Domenicali punta a conquistare nuovi tifosi invece dei fan più tradizionali

In un’intervista a Motorsport.com, Domenicali ha evidenziato l’urgenza di modernizzare il format. Ha spiegato che i weekend con gare sprint rappresentano un esempio virtuoso: "La maggioranza dei tifosi è favorevole alle gare sprint, eccezion fatta per qualche appassionato storico. I promotori del settore sostengono con forza questo formato e persino i piloti mostrano interesse. Ammetto di essere un po' provocatorio, ma le sessioni di prove attirano solo specialisti, mentre chi cerca emozioni vive per l’adrenalina di un weekend sprint", ha commentato il responsabile della Formula One Management.

Persino Verstappen si convince

Ciò che inizialmente faceva opposizione tra i piloti verso il formato sprint ha subito un'inversione di rotta. "In principio diciotto piloti erano contrari alle gare sprint e solo due le sostenevano; oggi la situazione si è completamente ribaltata. Durante una cena in Austria, nel dibattito sul nuovo concept, tutti hanno espresso parere favorevole.

Persino Max Verstappen, con cui ho parlato personalmente, comincia a cogliere la logica del cambiamento, segnale evidente dell’evoluzione mentale in pista", ha spiegato Domenicali. Con questo nuovo approccio, il CEO prevede di abbandonare le lunghe sessioni di prova per puntare su un format più dinamico, capace di conquistare un pubblico sempre più ampio che preferisce concentrarsi sui momenti salienti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!