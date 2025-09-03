L'importante motivo per cui Hamilton INVIDIA Checo

Lewis Hamilton ha dichiarato di sentire la mancanza di un suo ex compagno di squadra, Valtteri Bottas, in un periodo di difficoltà per Ferrari. Bottas, attualmente pilota di riserva per la Mercedes, è destinato a correre per Cadillac al fianco di Checo Pérez dal 2026, e Hamilton ricorda con affetto l’esperienza vissuta insieme al finlandese.

Dal suo storico passaggio dalle Silver Arrows all’inizio del 2025, il sette volte campione si è trovato a dover affrontare una pressione costante per dare il massimo in pista. Sia lui che il nuovo compagno, Charles Leclerc, manifestano una crescente frustrazione per la situazione della Scuderia. Persino Jacques Villeneuve, durante la copertura del Gran Premio d’Olanda per Sky F1, ha osservato che l’intero team sembra mancare della chimica necessaria per ottenere il successo.

Il pilota 40enne è tornato sulle piste dopo la pausa estiva con la speranza di ritrovare quella passione che lo ha sempre contraddistinto, ricordando vecchi momenti e forti legami di compagine. A Zandvoort, in un’intervista a Sky F1, Hamilton ha voluto sottolineare quanto fosse preziosa l’esperienza di aver condiviso il box con Bottas, soprattutto ora che quest’ultimo farà il suo ritorno in Formula 1 con Cadillac nel 2026.

Parlando del ritorno di Bottas, Hamilton ha commentato: "Non serve parlare del suo talento, che ha costantemente dimostrato nel corso della sua carriera. Cadillac si arricchisce di uno dei finlandesi più autentici e divertenti, una persona genuina con cui lavorare è sempre un piacere. Mi manca davvero aver corso al suo fianco."

Come sarà il ritorno di Bottas in F1?

Prima del Gran Premio d’Olanda, Cadillac ha confermato che Bottas farà parte del loro team piloti per il 2026, affiancando l’ex stella della Formula 1, Sergio Pérez. Il pilota messicano era stato escluso dalla Red Bull dopo una stagione complicata nel 2024, ma l’ingresso di un undicesimo team ha permesso sia a Bottas sia a Pérez di tornare in formula a tempo pieno.

Entrambi i piloti si sono guadagnati la reputazione di riserve estremamente affidabili nella storia del motorsport. Bottas ha corso per la Mercedes dal 2017 al 2021 accanto a Hamilton, mentre Pérez ha supportato Max Verstappen nel culmine dei suoi successi.

Con un bagaglio di esperienza così importante, Cadillac ha scommesso su questo duo per fare una buona prima impressione in Formula 1; tuttavia, essendo una realtà ancora giovane e con meno esperienza, solo il tempo potrà dire quanto saranno competitivi alla guida della monoposto Cadillac.

