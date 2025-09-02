Antonelli giustifica la mossa che ha ROVINATO la Ferrari

Andrea Kimi Antonelli ha vissuto un Gran Premio ricco di emozioni: un audace sorpasso, messo in atto con decisione, non è andato come sperato, complicando seriamente la sua gara.

Il giovane pilota italiano, che si è classificato al sedicesimo posto, ha analizzato attentamente l’incidente subito dopo la prova. Antonelli ha spiegato a GPFans di aver scelto quell’attimo in modo consapevole, convinto di aver trovato la migliore opportunità per tentare la manovra, pur sapendo bene che il rischio era elevato e le condizioni della pista avrebbero potuto alterare il ritmo della gara.

Il pilota ha inoltre precisato di essersi posizionato proprio alle spalle del rivale, notando che i pneumatici avversari erano meno surriscaldati, così da ritenere quella la sua occasione d’oro. “Sapevo che era il momento giusto, ma ho oltrepassato i limiti consentiti”, ha ammesso a GPFans, riconoscendo il pericolo di un’azione tanto rischiosa. In una gara in cui mantenere il ritmo diventa sempre più difficile a causa di una pista deteriorata, ogni frazione di secondo pesa e l’errore si paga caro.

Correlato: URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

Il rischio non è stato ripagato

Dopo l’incidente, Antonelli ha mostrato spirito sportivo avvicinandosi al team Ferrari per scusarsi personalmente. Il pilota ha descritto in dettaglio i danni subiti: la parte destra del suo bolide è risultata pesantemente compromessa, con un pezzo dell’ala intorno alla ruota staccato a causa del contatto prolungato con il cordolo, provocando forti vibrazioni e un notevole disallineamento dello sterzo.

Inoltre, ha ammesso di aver commesso un’infrazione di velocità che gli è costata una penalità, confermandosi un monito a calibrare meglio il rischio in situazioni di alta pressione.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!