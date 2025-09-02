close global

﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Antonelli giustifica la mossa che ha ROVINATO la Ferrari

Antonelli giustifica la mossa che ha ROVINATO la Ferrari

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Andrea Kimi Antonelli ha vissuto un Gran Premio ricco di emozioni: un audace sorpasso, messo in atto con decisione, non è andato come sperato, complicando seriamente la sua gara.

Il giovane pilota italiano, che si è classificato al sedicesimo posto, ha analizzato attentamente l’incidente subito dopo la prova. Antonelli ha spiegato a GPFans di aver scelto quell’attimo in modo consapevole, convinto di aver trovato la migliore opportunità per tentare la manovra, pur sapendo bene che il rischio era elevato e le condizioni della pista avrebbero potuto alterare il ritmo della gara.

Il pilota ha inoltre precisato di essersi posizionato proprio alle spalle del rivale, notando che i pneumatici avversari erano meno surriscaldati, così da ritenere quella la sua occasione d’oro. “Sapevo che era il momento giusto, ma ho oltrepassato i limiti consentiti”, ha ammesso a GPFans, riconoscendo il pericolo di un’azione tanto rischiosa. In una gara in cui mantenere il ritmo diventa sempre più difficile a causa di una pista deteriorata, ogni frazione di secondo pesa e l’errore si paga caro.

Correlato: URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

Il rischio non è stato ripagato

Dopo l’incidente, Antonelli ha mostrato spirito sportivo avvicinandosi al team Ferrari per scusarsi personalmente. Il pilota ha descritto in dettaglio i danni subiti: la parte destra del suo bolide è risultata pesantemente compromessa, con un pezzo dell’ala intorno alla ruota staccato a causa del contatto prolungato con il cordolo, provocando forti vibrazioni e un notevole disallineamento dello sterzo.

Inoltre, ha ammesso di aver commesso un’infrazione di velocità che gli è costata una penalità, confermandosi un monito a calibrare meglio il rischio in situazioni di alta pressione.

Classifiche F1

