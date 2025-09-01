Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
Il Gran Premio dei Paesi Bassi ha regalato emozioni e colpi di scena: Lando Norris e Oscar Piastri si sono affrontati in una battaglia intensa e combattuta fino all'ultimo giro.
Tuttavia, un imprevisto guasto all'unità di potenza di Norris ha compromesso il suo cammino in gara, permettendo all'australiano di sfruttare l'occasione per consolidare il suo vantaggio in classifica. La competizione, scandita da un ritmo incalzante e decisioni tattiche rischiose, ha messo in luce sia il coraggio dei piloti che l'imprevedibilità di un circuito dove ogni dettaglio può fare la differenza.
Antonelli, riconosciuto come il miglior rookie della stagione, ha vissuto un pomeriggio particolarmente deludente: partendo dalla sesta posizione, una mossa da principiante lo ha fatto precipitare al sedicesimo posto. Nel frattempo, i piloti spagnoli hanno alternato alti e bassi: Fernando Alonso ha saputo chiudere al settimo posto, raccogliendo punti preziosi per la classifica, mentre Carlos Sainz, a causa di una manovra errata di Liam Lawson, si è ritrovato ben lontano dalla zona punti.
La giornata della Scuderia Ferrari si è trasformata in un vero incubo, con difficoltà tecnologiche e strategiche che hanno colpito duramente il team. Sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc hanno incontrato problemi tali da impedir loro il completamento della gara, lasciando il rosso in una situazione critica e alimentando i dubbi sulle soluzioni tecniche per i prossimi appuntamenti.
Come procede il Campionato Piloti F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 309 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 205 punti
- 4. George Russell 184 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 64 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Isack Hadjar 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Fernando Alonso 30 punti
- 13. Esteban Ocon 28 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Oliver Bearman 16 punti
- 17. Carlos Sainz 16 punti
- 18. Gabriel Bortoleto 14 punti
- 19. Yuki Tsunoda 12 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
