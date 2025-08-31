L'ORRIBILE incidente di Hamilton al GP d'Olanda

Ferrari è rientrata in pista in condizioni complicate e, nel Gran Premio dei Paesi Bassi, Lewis Hamilton si è trovato al centro della scena del Safety Car.

Dopo la pausa estiva, le cose non sono andate per il verso giusto per la scuderia. Il pilota britannico ha dovuto ritirarsi al giro 23, dopo aver colpito una barriera di protezione. Poco dopo il pit stop di Charles Leclerc, con l’arrivo della pioggia sul circuito di Zandvoort, Hamilton ha perso il controllo della monoposto, decretando così la sua uscita dalla gara.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo il giornalista italiano Leo Turrin, l'accordo non sarà di breve durata: "Si tratta del contratto del millennio per la Formula 1. Hamilton ha sottoscritto un contratto 2+1, con opzione fino al 2026.

Vederlo vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile e oggi stiamo assistendo a un momento storico per Ferrari, che accoglie un pilota di tale statura. Michael Schumacher era entrato in squadra con due titoli mondiali alle spalle; ciò che stiamo vivendo ora è davvero straordinario. Come afferma Mogol, solo vivendo questa avventura potremo capire se l'accordo darà i risultati sperati", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell'annuncio ufficiale, la Scuderia Ferrari ha precisato: "Siamo lieti di annunciare che Lewis Hamilton entrerà a far parte del team nel 2025, con un contratto pluriennale." Inoltre, l'accordo si configura come estremamente vantaggioso per il pilota britannico, consolidando la sua posizione tra quelli con le retribuzioni più elevate della griglia.

