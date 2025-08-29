Kimi Antonelli parla onestamente del suo nuovo errore alla Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha parlato apertamente del suo ultimo errore con la Mercedes, in un momento di crisi di risultati.

Dopo le FP2, il pilota italiano ha risposto ai giornalisti su quanto accaduto nelle FP1, quando si è dovuto ritirare dalla sessione: "Non lo so. Stavo spingendo molto all'inizio del primo giro, poi ho bloccato la ruota. E sono rimasto bloccato.

"La mia sessione si è conclusa dopo un solo giro. E ovviamente non è stata l'ideale perché ho perso un po' di chilometri e praticamente non ho completato gli ultimi giri. E al secondo giro ho dovuto migliorare il mio ritmo.

"E sì, c'è ancora parecchio lavoro da fare, ma sappiamo dove migliorare. E sì, ora non vediamo l'ora che arrivi domani", ha commentato.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

