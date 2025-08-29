Kimi Antonelli parla onestamente del suo nuovo errore alla Mercedes
Kimi Antonelli parla onestamente del suo nuovo errore alla Mercedes
Andrea Kimi Antonelli ha parlato apertamente del suo ultimo errore con la Mercedes, in un momento di crisi di risultati.
Dopo le FP2, il pilota italiano ha risposto ai giornalisti su quanto accaduto nelle FP1, quando si è dovuto ritirare dalla sessione: "Non lo so. Stavo spingendo molto all'inizio del primo giro, poi ho bloccato la ruota. E sono rimasto bloccato.
"La mia sessione si è conclusa dopo un solo giro. E ovviamente non è stata l'ideale perché ho perso un po' di chilometri e praticamente non ho completato gli ultimi giri. E al secondo giro ho dovuto migliorare il mio ritmo.
"E sì, c'è ancora parecchio lavoro da fare, ma sappiamo dove migliorare. E sì, ora non vediamo l'ora che arrivi domani", ha commentato.
Correlato: Mercedes esclude la continuità di Kimi Antonelli dopo il disastro delle FP1
Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.
Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.
- 1. Oscar Piastri 284 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 187 punti
- 4. George Russell 172 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 54 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Esteban Ocon 27 punti
- 11. Fernando Alonso 26 punti
- 12. Lance Stroll 26 punti
- 13. Isack Hadjar 22 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Carlos Sainz 16 punti
- 17. Gabriel Bortoleto 14 punti
- 18. Yuki Tsunoda 10 punti
- 19. Oliver Bearman 8 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Nessuno può credere all'opinione della Ferrari sull'ERRORE di Lewis Hamilton!
- Ieri 21:30
Kimi Antonelli parla onestamente del suo nuovo errore alla Mercedes
- Ieri 21:00
La MISSIONE IMPOSSIBILE che Lewis Hamilton RICHIEDE alla Ferrari
- Ieri 20:30
Charles Leclerc manda brutte notizie alla Ferrari: "Il peggior venerdì dell'anno"
- Ieri 20:00
Mercedes esclude la continuità di Kimi Antonelli dopo il disastro delle FP1
- Ieri 19:28
George Russell definisce "sciocchezze" le parole di Lewis Hamilton
- Ieri 19:17
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto