Verstappen, Antonelli, socials

F1 Antonelli oggi: i trucchi di Russell; il lamento della Mercedes; potrebbe restare solo nel team

F1 Antonelli oggi: i trucchi di Russell; il lamento della Mercedes; potrebbe restare solo nel team

Gianluca Cosentino
Verstappen, Antonelli, socials

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di venerdì 22 agosto 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: Si ripeterà con l'italiano? George Russell svela il suo segreto contro i compagni di squadra. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: URGENTE - L'italiano potrebbe restare SOLO alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: grande rammarico della Mercedes per il pilota italiano. LEGGI DI PIÙ

F1 Ferrari oggi: richiesta di firma per un latino; notizia bomba in vista; il 90% ha respinto l'accordo
  • Oggi 05:57
F1 Hamilton oggi: foto rare delle vacanze; nuovi segreti del film; informazioni sulla guerra di Verstappen
  • Oggi 05:51
F1 Antonelli oggi: i trucchi di Russell; il lamento della Mercedes; potrebbe restare solo nel team
  • Oggi 05:48
La BOMBA che la Ferrari ha nel mirino
  • Ieri 23:00
Il GRANDE LAMENTO della Mercedes con Kimi Antonelli
  • Ieri 22:30
Vengono alla luce informazioni inedite sulla guerra tra Hamilton e Verstappen
  • Ieri 22:00
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • 16 agosto
 Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • 19 agosto
 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • 16 agosto
 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto
 Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

  • 16 agosto

