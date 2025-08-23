F1 Antonelli oggi: i trucchi di Russell; il lamento della Mercedes; potrebbe restare solo nel team
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di venerdì 22 agosto 2025 in Formula 1.
Kimi Antonelli F1: Si ripeterà con l'italiano? George Russell svela il suo segreto contro i compagni di squadra. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: URGENTE - L'italiano potrebbe restare SOLO alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: grande rammarico della Mercedes per il pilota italiano. LEGGI DI PIÙ
