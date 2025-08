Tranquillità per Antonelli? Russell spera in un'estate senza annunci Mercedes

George Russell ha rivelato i piani della Mercedes per la pausa estiva, e questo potrebbe essere rassicurante per Andrea Kimi Antonelli.

Parlando a Sky Sports, il pilota britannico ha dichiarato che sia lui che il team principal Toto Wolff hanno già deciso di dare il via libera a Verstappen alla Red Bull, chiarendo che non c'è motivo di preoccuparsi: "Succederà quando dovrà succedere, è solo una questione di quando, non di se", ha dichiarato.

Con gli occhi puntati sulla seconda metà del campionato, il pilota è fiducioso che la Mercedes consoliderà la sua posizione di "migliore tra le altre". Durante la pausa estiva, la priorità sarà recuperare e ricaricarsi, senza preoccuparsi di un nuovo contratto: "Quest'estate non si negozierà nulla, voglio solo riposare e prepararmi per la seconda metà dell'anno. Non c'è fretta", ha concluso.

Correlato: Kimi Antonelli sorride: Mercedes CONFERMA il piano per il 2026

¿Come hai fatto il campionato di piloti al GP d'Ungheria?

Il Gran Premio de Ungheria ha corso una strada dove Lando Norris se incontrò Oscar Piastri in una grande battaglia e además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri e Norris furono al comando della grande battaglia della carriera, con il britannico come vincitore e accettando il líder del campeonato. Antonelli, il mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder tornare alla zona de puntos dopo varie carreras.

I piloti spagnoli hanno parlato di un mixta tardivo, perché Alonso tuvo la tua migliore carrera della stagione, ma Carlos Sainz ha terminato molto lejos de la zona de puntos. In quello che ha significato la carriera della Ferrari, con Lewis Hamilton molto attraente per Charles Leclerc, quello che è normale a queste altezze della stagione.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato