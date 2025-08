Questo avrà ripercussioni su Antonelli? La Mercedes annuncia un nuovo pilota per questo fine settimana

Mercedes ha sorpreso tutti annunciando un nuovo volto nel team proprio in vista del Gran Premio d’Ungheria di questo weekend. La scuderia si è infatti alleata con Bad Bunny, artista pluripremiato con tre GRAMMY, e con il celebre marchio sportivo adidas per dare vita a un evento esclusivo a Porto Rico, che unisce musica, moda e alta velocità in modo inedito.

Secondo un comunicato ufficiale, il pilota messicano in sviluppo Esteban Gutiérrez prenderà il volante di una Silver Arrows il prossimo 2 agosto, sfilando per le vie di San Juan in una storica dimostrazione.

Sarà la prima volta che un monoposto di Formula 1 calpesta l’asfalto dell’isola caraibica e l’evento, gratuito per il pubblico, offrirà ai fan l’occasione di ammirare da vicino la vettura e di scoprire un’esposizione speciale dedicata agli iconici traguardi di Mercedes nel mondo delle corse automobilistiche.

Inoltre, durante l’evento verrà svelato in anteprima un progetto di collaborazione esclusiva tra adidas Originals, Bad Bunny e il team Mercedes, che si inserisce nel contesto del concerto acclamato di Bad Bunny al Coliseo di Porto Rico, evento dal tutto esaurito.

Come sta andando il Campionato Piloti in vista del GP d'Ungheria?

Il Gran Premio del Belgio ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, con il pilota australiano che ne è uscito vincitore e ha preso un vantaggio maggiore.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano nettamente vincitore e inseguitore del leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto una brutta esperienza quando è dovuto partire dalla pit lane a causa di modifiche alla sua vettura.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso e Carlos Sainz che hanno concluso molto indietro nella zona punti. Charles Leclerc ha conquistato un grande podio, resistendo agli attacchi di Max Verstappen.

