Hamilton insegna ad Antonelli le chiavi della Mercedes

Il celebre pilota di F1, Lewis Hamilton, ha recentemente scherzato affermando di continuare ad avere un’influenza decisiva all’interno del garage Mercedes, proprio mentre il team attende la conferma ufficiale da parte del direttore Toto Wolff sulla formazione dei piloti per il 2026.

In contemporanea, il dirigente austriaco ha manifestato l’interesse di ingaggiare il tetracampeggione Max Verstappen, in vista di un possibile inserimento nelle Silver Arrows all’inizio della stagione, anche se le prospettive di un suo ingresso già dal prossimo anno appaiono sempre più remote.

Prima del weekend sprint in Ungheria, Wolff ha dichiarato ai media locali che la Mercedes intende mantenere l’attuale duo, composto da George Russell e Kimi Antonelli, anche per la stagione successiva. Pur avendo chiarito la propria posizione in merito al team, il veterano 53enne non esclude che Verstappen possa passare alla Mercedes in futuro – magari nel 2027 o in un momento successivo – dato che le nuove regolamentazioni previste per il 2026 sono ormai operative e hanno già influenzato la strategia di squadra.

In un’intervista a Sky F1, David Croft ha chiesto ad Antonelli se fosse in grado di negoziare un contratto biennale oppure se si sarebbe accontentato di un accordo annuale. — Quella è la domanda cruciale, ha risposto Antonelli, mentre Croft aggiungeva in tono scherzoso: — È davvero così che ti offrono un milione di dollari? Appena il pilota ha smentito la possibilità di disporre di un pacchetto salariale così elevato, l’ex stella della Mercedes, Hamilton, è intervenuto in maniera ironica: — Lascia a me il compito di sistemare il contratto, conosco bene Toto, non ti preoccupare.

Antonelli presenta aggiornamento contrattuale

Hamilton conosce molto bene Toto Wolff e sa esattamente cosa ci si aspetta dai suoi piloti in momenti di incertezza. Tuttavia, dalla risposta di Antonelli traspare la fiducia del giovane nel suo percorso, senza necessità di ulteriori consigli esterni.

In un’intervista seria rivolta alla stampa, l’italiano ha illustrato gli aggiornamenti relativi al suo contratto, evidenziando come il team guardi al futuro.

— La verità è che non mi sono mai preoccupato, ha spiegato, perché conosco la situazione e comprendo le aspettative del gruppo. — Inoltre, Toto è stato molto chiaro nelle recenti dichiarazioni, il che è estremamente motivante. Credo che il team stia andando per il meglio; George ed io abbiamo instaurato un ottimo rapporto e lavoriamo insieme per riconquistare le prestazioni, ha aggiunto il pilota 18enne, concludendo: — Sono convinto di trovarmi nella giusta posizione.

