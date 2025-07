L'arrivo di Hamilton ha quasi DISTRUTTO la Ferrari!

Quando nel febbraio 2024 fu annunciato che Lewis Hamilton si sarebbe unito alla Ferrari, la notizia fece scalpore. Il trasferimento, considerato il più importante nella storia della Formula 1, avrebbe visto il pilota più titolato abbracciare una scuderia dalla lunga tradizione. L’annuncio, pur generando grande attesa anche tra gli appassionati meno assidui, aveva posto le basi per una stagione 2025 ricca di suspense e sorprese.

Tuttavia, l’atmosfera interna al team era ben diversa. Carlos Sainz, in piena forma – unico pilota fuori dalla Red Bull ad aver ottenuto una vittoria l’anno precedente – si vide escluso dalla scelta finale nonostante le prestazioni eccezionali mostrate nel 2024. La situazione si fece sentire anche ai vertici della Ferrari, evidenziata dai due successi di Sainz e da un quinto posto in classifica, mentre Hamilton terminava al settimo.

Il pilota si concentrò e diede il massimo per la squadra, giocando un ruolo decisivo nella corsa per il titolo costruttori, conquistato con un margine di soli 14 punti, il primo dal 2008. Le sue prestazioni, inoltre, gli dimostrarono come possedesse davvero tutte le qualità per ambire a un posto in una formation capace di lottare per podi e vittorie, palcoscenico che lo portò a firmare infine un contratto pluriennale con la Williams.

La situazione, però, avrebbe potuto evolversi in modo molto diverso sia per il pilota che per la scuderia. In una recente intervista, Sainz ha confessato di aver pensato di esprimere pubblicamente le proprie perplessità riguardo alla gestione del team, ma ha preferito moderarsi, convinto che nulla sarebbe cambiato e che una tale mossa avrebbe potuto danneggiare la sua immagine professionale. Durante l’intervista al podcast High Performance ha spiegato che, per lui, il fattore professionale era imprescindibile per evitare di contaminare il clima interno della Ferrari.

Interrogato dal conduttore Jake Humphrey se avesse seriamente preso in considerazione critiche aperte verso il team, il pilota trentenne ha ammesso che, in un certo momento, l’istinto lo aveva spinto a voler cambiare le cose. Tuttavia, ha scelto di ascoltare il “buon senso”, decidendo di dare il massimo in pista per ripagare l’impegno di tutti coloro che lavorano dietro le quinte – dai meccanici a chi contribuisce in modi meno visibili. Una scelta difficile, ma che ha rafforzato il suo carattere.

La Ferrari avrebbe dovuto ingaggiare Hamilton?

Sebbene il controllo emotivo dimostrato da Sainz meriti riconoscimenti, la decisione della Ferrari di annunciare l’ingaggio di Hamilton con un anno di anticipo si è rivelata un grave errore strategico. Tale scelta ha costretto il pilota a dover scegliere tra mantenere la propria professionalità o, come lui stesso ha confessato, “smantellare” il team. Se da un lato l’annuncio prematuro ha messo in difficoltà Hamilton nei primi sei mesi, dall’altro la costrizione a vivere un anno intero sotto il costante scrutinio dei media ha pesato notevolmente sulla scuderia.

Il risultato non ha favorito la Ferrari. Nonostante Hamilton, con i suoi sette titoli e la sua vasta esperienza, rappresenti un punto di riferimento, né lui né il compagno Charles Leclerc sono riusciti a emergere nella corsa al titolo del 2025. Attualmente la scuderia si trova a 238 punti dal leader del campionato costruttori, McLaren, dopo appena 12 gare, evidenziando le difficoltà dovute a una monoposto che fatica a garantire vittorie in modo costante.

Il problema potrebbe essere ricondotto al fatto che, nel 2024, la presenza di un pilota escluso dalle riunioni dedicate allo sviluppo del nuovo modello 2025 abbia influenzato negativamente il progresso tecnico. Inoltre, l’assenza di dettagliati suggerimenti da parte di Sainz per migliorare il design del futuro bolide ha probabilmente comportato costi elevati per la scuderia di Maranello.

L’unica speranza della Ferrari oggi risiede nella volontà dei suoi due piloti di ottenere, quanto prima, una monoposto in grado di vincere gare a partire dal 2026, in un contesto in cui la Formula 1 si prepara a profondi cambiamenti regolamentari.

