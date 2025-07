La Mercedes prende la decisione definitiva su Antonelli e Russell

Tutto sembra indicare che George Russell firmerà un prolungamento contrattuale pluriennale con la Mercedes, definendo contestualmente il futuro di Andrea Kimi Antonelli.

A seguito dei rapporti emersi durante il Gran Premio del Belgio dello scorso weekend, in cui Max Verstappen ha deciso di restare in Red Bull per la stagione 2026, appare sempre più probabile che Russell rinnoverà con la scuderia bavarese.

L’attuale quattro volte campione del mondo, già accostato a un possibile distacco dalla Red Bull, vede nella Mercedes un’alternativa interessante sia per il proprio posto sia per quello riservato ad Antonelli. Russell, il cui contratto attuale volge al termine fra sei mesi, si prepara a siglare un’estensione che lo legherà al team con base a Brackley fino almeno alla fine del 2027, e potrebbe confermarsi per il 2026 già a seguito del Gran Premio d’Ungheria, ultima gara prima delle vacanze estive.

Anche il giovane Antonelli, che all’inizio del 2025 aveva sostituito il sette volte campione Lewis Hamilton, è previsto per la conferma insieme a Russell. In un’intervista rilasciata a SPA giovedì scorso, Russell ha sottolineato che alcuni dettagli rimangono da definire, mentre le voci di corridoio evidenziano come i preparativi della Mercedes per le nuove normative del prossimo anno – che vedranno la F1 adottare il 50% di elettrificazione, carburanti completamente sostenibili e aerodinamica attiva – siano decisamente più avanzati rispetto alla concorrenza.

Come si è definito il Campionato Piloti dopo il GP del Belgio?

Il Gran Premio del Belgio ha regalato una gara intensamente combattuta, in cui Lando Norris e Oscar Piastri si sono sfidati in un duello serrato. Il pilota australiano ha trionfato, ampliando il distacco in classifica e avvicinandosi sempre più alla vetta della lotta per il titolo.

La battaglia in pista ha visto entrambi i corridori protagonisti, con Piastri che ha prevalso e minacciato il primato del leader del campionato. Nel frattempo, Andrea Kimi Antonelli, riconosciuto come il miglior neo-arrivato della stagione, ha vissuto un’esperienza negativa dovuta a un’uscita dal pit lane a seguito di modifiche alla sua monoposto.

I piloti spagnoli hanno invece disputato una giornata difficile, con Fernando Alonso e Carlos Sainz che hanno concluso lontani dalla zona punti, mentre Charles Leclerc ha conquistato un podio di rilievo resistendo agli attacchi di Max Verstappen.

1. Oscar Piastri – 266 punti

2. Lando Norris – 250 punti

3. Max Verstappen – 185 punti

4. George Russell – 157 punti

5. Charles Leclerc – 139 punti

6. Lewis Hamilton – 109 punti

7. Andrea Kimi Antonelli – 63 punti

8. Alexander Albon – 54 punti

9. Nico Hülkenberg – 37 punti

10. Esteban Ocon – 27 punti

11. Isack Hadjar – 22 punti

12. Lance Stroll – 20 punti

13. Pierre Gasly – 20 punti

14. Fernando Alonso – 16 punti

15. Carlos Sainz – 16 punti

16. Liam Lawson – 14 punti

17. Yuki Tsunoda – 10 punti

18. Oliver Bearman – 8 punti

19. Gabriel Bortoleto – 6 punti

20. Franco Colapinto – 0 punti

