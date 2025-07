Hamilton spiega cosa ha VERAMENTE pensato quando Horner è stato licenziato

Lewis Hamilton ha dichiarato durante una conferenza stampa di non essere stato al corrente del licenziamento di Christian Horner dalla Red Bull.

L’inglese ha spiegato di non prestare troppa attenzione alle operazioni delle altre scuderie e ha ricordato una conversazione avuta personalmente con l’ex direttore della Red Bull Racing.

Il giorno dopo il Gran Premio di Silverstone si è infatti appreso la notizia dell’allontanamento di Horner dal team austriaco. In quel periodo, Hamilton era concentrato su altre questioni e, al di fuori dei weekend di gara, seguiva da vicino solo ciò che accadeva all’interno della propria squadra.

Correlato: Lewis Hamilton rivela la PEGGIORE notizia possibile per la Ferrari nel 2025

Red Bull assume una nuova direzione sotto la guida di Horner

Il pilota ha sottolineato come il cambio di un CEO o di un leader all’interno di un’organizzazione influisca inevitabilmente sul funzionamento del team. "Quando si sostituisce il responsabile di un’organizzazione, quella persona porta il proprio stile e introduce dei cambiamenti che richiedono tempo per essere consolidati", ha commentato Hamilton.

Ha inoltre ricordato l’impronta indelebile lasciata da Horner, protagonista di un notevole progresso per la Red Bull Racing. Già nel 2005, ancor prima del suo esordio in Formula 1, Hamilton si era confrontato con Horner, quando si trovava in Formula 3 e aspirava a fare il salto in GP2. Pur non avendo trovato subito un’intesa immediata, il pilota ha elogiato le capacità di leadership di Horner, definendole davvero impressionanti e augurandogli ogni successo per il futuro.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato