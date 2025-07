Le parole dentro la Mercedes che STANNO TOGLIENDO Verstappen DALLA squadra

La Gran Premio di Formula 1 del Belgio è partita con un ritardo di 80 minuti a causa delle avverse condizioni meteo e della pista, decisione che ha irritato Max Verstappen.

Il pilota olandese della Red Bull ha criticato la cautela di Rui Marques, direttore di gara della FIA, scagionando la sospensione della pioggia. Anche se George Russell, pilota della Red Bull Racing, ha difeso il responsabile, l’atmosfera era già tesa per via di un inizio diverso dalle aspettative.

I tifosi attendevano un vero spettacolo acquatico sul circuito di Spa-Francorchamps, simile a quello visto tre settimane fa a Silverstone. Tuttavia, la direzione di gara ha deciso di annullare l’avvio della competizione, ritenendo insufficiente la visibilità dopo il passaggio del veicolo di sicurezza.

Quando la gara è effettivamente partita, quasi un’ora e mezza più tardi, la pioggia si era interrotta e il sole brillava, consentendo soltanto sette giri prima delle prime soste per il cambio su pneumatici slick.

Una vera delusione per tutti

"È un peccato per tutti, perché così perdiamo le classiche gare sotto la pioggia", ha commentato Verstappen a GP Fans. "Ero consapevole che sarebbero stati più cauti dopo Silverstone, ma questa scelta non ha senso. Sarebbe stato meglio attendere che la pista fosse completamente asciutta per partire direttamente con i pneumatici slick. Per me, questo non rappresenta in alcun modo il vero spirito di una gara sotto la pioggia", ha spiegato il pilota della Red Bull, aggiungendo in maniera ironica: "Se non vedi nulla, basta rallentare finché la visibilità non migliora".

Anche Russell ha espresso il suo punto di vista dichiarando: "Da pilota si vuole sempre competere e godersi la sfida offerta dalla pioggia. Tuttavia, superare i 300 km/h in uscita da Eau Rouge senza alcuna visibilità equivale a guidare con gli occhi bendati, cosa che distorce ogni senso della competizione e risulta estremamente imprudente. Considerando che si prevedeva una pista asciutta a partire dalle quattro, sono convinto che la decisione della direzione di gara sia stata la più corretta".

