Tutto quello che c'è da sapere sul GP d'Ungheria 2025

Il Gran Premio del Belgio si è appena concluso e ora l'attenzione si rivolge al prossimo appuntamento: il Gran Premio d'Ungheria.

Questo fine settimana promette nuove emozioni, ma sorge una domanda importante: a che ora partirà la gara?

Dopo un weekend di grande tensione e spettacolo a Spa-Francorchamps, ci si prepara alla tanto attesa sfida sul celebre circuito Hungaroring, in Ungheria. Dopo la vittoria di Oscar Piastri in Belgio, il pilota della McLaren punta ad allargare il vantaggio sul compagno Lando Norris proprio in vista della pausa estiva.

Nel frattempo, il britannico è determinato a iniziare la seconda metà dell'anno con slancio, cercando di conquistare punti fondamentali. Resta da vedere come si comporterà Max Verstappen su una pista che gli ha finora suscitato sensazioni contrastanti.

Correlato: Lewis Hamilton rivela la PEGGIORE notizia possibile per la Ferrari nel 2025

Cosa bisogna sapere sul Gran Premio d'Ungheria?

Il circuito Hungaroring, situato a Mogyoród – un piccolo paese di circa 8.000 abitanti a 15-20 chilometri a nord-est del centro di Budapest – ospiterà l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva.

Con una lunghezza di 4,381 chilometri, il tracciato è tra i più brevi del campionato. I quattordici tornanti e le 70 giri si traducono in una distanza totale di 306,630 chilometri. Lewis Hamilton detiene il record del giro, con un tempo di 1:16.627 realizzato nel 2020, mentre lo scorso anno Oscar Piastri ha conquistato la sua prima vittoria, superando Lando Norris nell'ultima rettilinea.

Il weekend di gara prenderà il via venerdì 1° agosto con la prima sessione di prove libere, seguita dalla seconda sessione. Sabato 2 agosto inizierà la terza sessione, durante la quale i piloti disporranno di 60 minuti per ottimizzare gli assetti. Successivamente si terranno le qualifiche, mentre la gara sarà disputata domenica 3 agosto.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!