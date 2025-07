Hamilton premiato dopo una fantastica gara di recupero in Belgio

La stagione di Formula 1 2025 è in pieno svolgimento e, in ogni gara, i tifosi hanno la possibilità di votare il pilota della giornata.

In questo articolo ti terremo aggiornato sugli sviluppi di questo speciale riconoscimento, ideato per premiare il pilota che, nonostante non sia necessariamente il vincitore o il possessore dell’auto più veloce, ha saputo dare il meglio di sé superando gli ostacoli in pista.

Introdotto nel 2016, il premio rappresenta un omaggio esclusivo del pubblico alle prestazioni e alla determinazione dei protagonisti della competizione.

Al Gran Premio del Belgio, Lewis Hamilton ha conquistato l’onore di essere nominato Driver of the Day. Partito dalla diciottesima posizione, ha saputo ribaltare le sorti della gara grazie a recuperi impressionanti e a una prima sosta in pit-stop eseguita in maniera strategica, concludendola al settimo posto.

Il pilota ha ottenuto il favore del 38,8% degli elettori, mentre altri nomi – come Oscar Piastri (10,6%), Charles Leclerc (9,6%), Lando Norris (6,7%) e Alexander Albon (6,3%) – hanno saputo guadagnarsi la stima del pubblico.