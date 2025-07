DEFINITO: questa sarà la formazione della Mercedes per F1 2026

Toto Wolff sembra aver preso una decisione definitiva sulla gestione di George Russell e del giovane Kimi Antonelli, abbandonando praticamente l’idea di strappare il campione in carica, Max Verstappen, alla Red Bull per la prossima stagione.

Da ormai un mese si circolano voci su un possibile passaggio di Verstappen alla Mercedes, soprattutto in seguito all’uscita di Christian Horner dalla Red Bull, che ha ulteriormente alimentato le speculazioni e messo in luce una strategia orientata alla continuità nel team.

Sono in corso conversazioni su un ingaggio capace di sconvolgere gli equilibri della Formula 1, ma il responsabile Mercedes ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando dichiarazioni che possano alimentare aspettative altrove.

Il direttore austriaco ha spiegato, infatti, che secondo i calcoli interni è probabile mantenere la stessa formazione fino al 2026, confermando la sua volontà di vedere George Russell e Kimi Antonelli continuare a correre fianco a fianco.

Correlato: Lewis Hamilton rivela la PEGGIORE notizia possibile per la Ferrari nel 2025

Wolff: Niente è al 100%... ma voglio Kimi e George

La scorsa settimana, in un’intervista a Sky Sports, Wolff ha ammesso: "Anche se nulla è certo al 100%, è estremamente probabile che questa sarà la formazione per l’anno prossimo. Non vedo l’ora di proseguire con Kimi e con George così come sono; qualsiasi altra opzione sembrerebbe irrealistica. D’altronde, una coppia Russell-Verstappen richiamerebbe alla mente l’epoca d’oro di Prost e Senna, non è vero?"

Con toni leggeri, ha pure scherzato sull’uscita di Horner dalla Red Bull, osservando che il pilota britannico sarà destinato a ritornare, magari in situazioni inaspettate, creando così qualche grana in più. Tuttavia, il weekend del Gran Premio del Belgio non ha offerto il meglio per la Mercedes: nella gara sprint, Russell e Antonelli hanno concluso rispettivamente al dodicesimo e al diciassettesimo posto, evidenziando come le sfide in pista siano tuttora aperte.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!