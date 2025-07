Hamilton spiega come è riuscito a bruciare in un weekend da dimenticare

Lewis Hamilton ha concluso in settima posizione al Gran Premio del Belgio, nonostante abbia dovuto partire dal pit a causa delle modifiche intervenute nel parc fermé.

Prima della gara, il pilota della Ferrari aveva definito il weekend “da dimenticare”, ma è comunque riuscito a collezionare punti preziosi.

Ferrari ha presentato a Spa-Francorchamps una nuova sospensione posteriore dotata di una tecnologia di “estrema anti-inclinazione”.

Questa innovazione si è rivelata una vera sfida per Hamilton, che ha perso il controllo durante le qualifiche per la Sprint e si è eliminato in Q1. Inoltre, la scuderia ha deciso di modificare l'assetto della vettura per la gara, costringendolo a partire dal pit lane. Tuttavia, il sette volte campione del mondo ha saputo recuperare rapidamente terreno, guadagnando posizioni ad ogni giro.

L'auto decisamente migliorata dopo gli aggiustamenti

"Partire da quella situazione è stata davvero una sfida", ha commentato Hamilton a GPFans. "Abbiamo effettuato alcuni aggiustamenti alla vettura nel parc fermé: nei giorni precedenti abbiamo installato due nuovi componenti e Charles ha già provato uno di essi a Montreal. Oggi Charles ha brillato, ma per me è stata una questione di abituarmi. Era la prima volta che utilizzavo quella configurazione in gara e il team ha risolto i problemi già la sera prima, rendendo l'auto decisamente migliore."

Hamilton ha effettuato il passaggio dai compound intermedi ai slick al momento ideale. "Non è la mia scelta naturale", ha ammesso il pilota britannico. "Nella gara precedente a Silverstone probabilmente ho cambiato pneumatici un giro prima del tempo ideale, ma questa volta è andata alla perfezione".

Ha inoltre spiegato che, sebbene la sua Ferrari fosse settata per condizioni asciutte, è riuscito a guadagnare diverse posizioni quando la pista era ancora bagnata.

