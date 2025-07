ESCLUSIVA: Hamilton e Antonelli raccontano storie DIVERSE sul GP del Belgio

Domenica è stato annunciato che Lewis Hamilton ha visitato il team Mercedes e, durante la sua sosta, si è fermato ad incontrare Andrea Kimi Antonelli. Nonostante il pilota britannico minimizzi il proprio intervento nelle interviste successive, il giovane italiano racconta di aver ricevuto parole di incoraggiamento che gli hanno infuso nuova grinta.

L’esperienza al circuito di Spa-Francorchamps non è stata semplice per Antonelli. Dopo una sessione di qualifiche deludente per il pilota Mercedes, la sua comparsa alla conferenza stampa è avvenuta con largo ritardo.

Quando finalmente ha preso la parola, il suo stato d’animo tradiva tutta la fatica di un weekend difficile, segnato da lacrime e da una profonda delusione sportiva.

Hamilton mantiene un atteggiamento sereno

Il giorno seguente, con la gara in programma, il fotografo Kym Illman ha immortalato Hamilton all’uscita dell’area hospitality della Mercedes. Secondo il fotografo australiano, il pilota ha colto l’occasione per recarsi da Antonelli e offrirgli un sostegno morale insieme ad alcune parole di incoraggiamento. Tuttavia, a conclusione della giornata, Hamilton ha sottolineato con decisione: «Sono andato semplicemente a salutare il mio ex team».

Antonelli, invece, ricorda una vicenda leggermente diversa. Pur essendo giunto per conto del team, Hamilton si è preso il tempo per parlargli personalmente. Rispondendo a una domanda per GPFans, l’italiano ha spiegato: «Si è avvicinato solo per salutare il gruppo e abbiamo scambiato qualche parola. Mi ha consigliato di rimanere concentrato, ricordandomi che è normale avere weekend difficili e spronandomi a continuare a lottare. È stato un gesto davvero apprezzabile».

