Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP del Belgio

Il Gran Premio del Belgio ha confermato la supremazia della McLaren in questa stagione, ma ha anche lasciato intravedere alcune sorprese nel campionato costruttori grazie a segnali positivi provenienti dalla Ferrari.

La sfida in pista si è accesa ulteriormente, rendendo la lotta ancora più interessante e aperta a possibili colpi di scena nei prossimi Gran Premi.

Sul circuito di Spa le condizioni meteorologiche avverse hanno imposto limiti stringenti a tutti i piloti, costringendo la direzione di gara a far intervenire quattro safety car e provocando ben cinque abbandoni.

In questo contesto, la Ferrari è riuscita a mantenere buone prestazioni grazie a Leclerc e Hamilton, che hanno saputo sfruttare gli errori dei compagni Mercedes. Al contrario, Aston Martin ha deluso, non riuscendo a far contare punti con né Fernando Alonso né Lance Stroll.

Correlato: Lewis Hamilton rivela la PEGGIORE notizia possibile per la Ferrari nel 2025

Come si configura il campionato costruttori dopo il GP del Belgio?

1. McLaren - 516 punti

2. Ferrari - 248 punti

3. Mercedes - 220 punti

4. Red Bull Racing - 192 punti

5. Williams - 70 punti

6. Kick Sauber - 43 punti

7. Racing Bulls - 41 punti

8. Aston Martin - 36 punti

9. Haas - 35 punti

10. Alpine - 20 punti

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!