Ecco la classifica PILOTI dopo il GP del Belgio

Il Gran Premio del Belgio ha regalato una gara entusiasmante, segnata da un duello spettacolare tra Lando Norris e Oscar Piastri.

I due piloti si sono affrontati in una sfida intensa, offrendo al pubblico prestazioni di altissimo livello e momenti di pura adrenalina. In pista, il combattimento per ogni posizione è stato all’ordine del giorno, mentre le strategie adottate nelle retrovie hanno aggiunto ulteriori colpi di scena alla competizione. In particolare, l’ottima forma di Piastri ha attirato l’attenzione, avvicinandolo in maniera significativa al vertice del campionato.

Non tutte le esperienze, però, si sono concluse positivamente. Andrea Kimi Antonelli, il miglior esordiente della stagione, ha vissuto un’importante giornata negativa: un'imprevista modifica alla configurazione della sua monoposto lo ha costretto a partire dal pit lane, compromettendo le sue ambizioni di crescita durante la gara. Tale inconveniente tecnico ha influito sul suo rendimento, rendendo evidente quanto anche i nuovi talenti possano essere messi alla prova in situazioni critiche.

La serata non ha sorriso nemmeno ai piloti spagnoli. Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno invece faticato a ritagliarsi uno spazio nella zona premiata, concludendo la gara lontani dai punti. Questa prestazione deludente sottolinea le difficoltà che una squadra può incontrare nel tradurre potenzialità teoriche in risultati concreti su pista, in un contesto dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Nel comparto Ferrari, la gara ha evidenziato anche alcune criticità interne. Lewis Hamilton si è trovato a lottare per cercare di ridurre il divario con il compagno Charles Leclerc, il quale ha dominato la corsa grazie a una performance superiore e a una strategia impeccabile. La netta differenza di ritmo tra i due piloti ha confermato come, in questa stagione, anche i nomi più affermati possano dover affrontare sfide inaspettate.

Correlato: Lewis Hamilton rivela la PEGGIORE notizia possibile per la Ferrari nel 2025

Come va il Campionato Piloti di F1 2025?

1. Óscar Piastri – 266 punti

2. Lando Norris – 250 punti

3. Max Verstappen – 185 punti

4. George Russell – 157 punti

5. Charles Leclerc – 139 punti

6. Lewis Hamilton – 109 punti

7. Andrea Kimi Antonelli – 63 punti

8. Alexander Albon – 54 punti

9. Nico Hülkenberg – 37 punti

10. Esteban Ocon – 27 punti

11. Isack Hadjar – 22 punti

12. Lance Stroll – 20 punti

13. Pierre Gasly – 20 punti

14. Fernando Alonso – 16 punti

15. Carlos Sainz – 16 punti

16. Liam Lawson – 14 punti

17. Yuki Tsunoda – 10 punti

18. Oliver Bearman – 8 punti

19. Gabriel Bortoleto – 6 punti

20. Franco Colapinto – 0 punti

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!