Hamilton conferma quello che la Ferrari meno voleva sentirsi dire per la F1

Il campione di Formula 1, Lewis Hamilton, ha annunciato che Ferrari concentrerà i propri sforzi sul bolide per la stagione 2026, dopo un weekend disastroso al Gran Premio del Belgio.

La Scuderia aveva infatti puntato a superare i problemi del 2025 con un importante aggiornamento all'SF-25 durante il GP belga, introducendo una nuova sospensione posteriore per i monoposto di Hamilton e Charles Leclerc. L’obiettivo era estendere la finestra operativa delle gomme e attenuare la sensibilità ai cambiamenti di assetto, ma il pilota ha commentato che le modifiche non si sono riflesse in maniera evidente sul bolide.

Il sette volte campione ha inoltre vissuto una serata negativa, venendo eliminato in Q1 sia nelle qualifiche della sprint sia in quelle del Gran Premio, sottolineando come l’attenzione del team verrà ora dirottata sul progetto per il 2026. In un’intervista a Craig Slater per Sky Sports, Hamilton ha spiegato.

“Stiamo dando il massimo con le risorse a disposizione e, ovviamente, in fabbrica tutti lavorano senza sosta”. Ha aggiunto che, nonostante siano state apportate alcune migliorie, probabilmente queste saranno le uniche innovazioni ottenibili nel corso della stagione, che si è rivelata una vera e propria prova di resistenza.

Hamilton svela le conversazioni con Ferrari

Durante la pausa tra Silverstone e Spa, Hamilton ha rivelato di trascorrere diverse giornate in fabbrica da Ferrari, dove ha incontrato figure chiave come il presidente John Elkann, l’amministratore delegato Benedetto Vigna, Fred Vasseur e il responsabile dello sviluppo del monoposto, Loic Serra.

In tali incontri il pilota ha suggerito modifiche basate sulla sua esperienza con l’SF-25, enfatizzando l’importanza di guardare al futuro e, in maniera particolare, di preparare il bolide per il 2026.

Le discussioni si sono concentrate in modo particolare sul progetto 2026, analizzando come evolvere il motore e migliorare le sospensioni anteriore e posteriore per la prossima stagione. Hamilton ha rivelato che il team ha avuto l’opportunità di testare per la prima volta il nuovo prototipo e ha presentato documentazione atta a evidenziare i difetti del modello attuale, proponendo significativi cambiamenti strutturali.

Con questa strategia, il pilota quarantenne segnala un cambio di rotta per Ferrari, che mira a correggere le carenze dell’SF-25 per poter competere al vertice nella stagione del 2026.

