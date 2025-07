Piastri vince il GP del Belgio; Disastro per Antonelli; Hamilton si rianima

Il Gran Premio del Belgio ha confermato ancora una volta il dominio della McLaren in una gara estremamente travagliata. Oscar Piastri si è distinto con una prestazione impeccabile, trionfando in una corsa segnata da condizioni climatiche avverse, mentre Lando Norris e Charles Leclerc hanno completato un podio di grande livello.

Il circuito di Spa-Francorchamps è stato teatro di continui incidenti e imprevisti. Fin dalla ripartenza dalla formazione, un'improvvisa pioggia ha costretto l'intera competizione a una sospensione che è durata un'ora e mezza, rendendo la gestione del tracciato una vera sfida per le escuderie e i piloti.

Il caos è aumentato ulteriormente quando quattro concorrenti hanno dovuto rientrare nei box per interventi tecnici: Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno infatti effettuato dei cambi pezzi sulle loro monoposto, contribuendo a modificare l'assetto della gara già sin dalle prime fasi.

Nei primi cinque giri la Safety Car è stata protagonista, permettendo di asciugare il tracciato e cercare di ristabilire condizioni di gara più stabili. Tuttavia, il clima di incertezza e le continue variazioni hanno reso la competizione imprevedibile, regalandoci un weekend carico di emozioni e colpi di scena.

Per alcuni piloti il weekend si è trasformato in un vero e proprio incubo. Andrea Kimi Antonelli, infatti, è stato penalizzato fin dalla partita, terminando sedicesimo dopo una partenza dalla pit lane, mentre Fernando Alonso si è trovato nuovamente alle prese con le difficoltà tipiche dei primi turni della stagione con Aston Martin. Carlos Sainz, invece, non è riuscito a superare Alexander Albon in una lotta interna particolarmente accesa nella Williams.

D'altro canto, la Ferrari ha saputo capitalizzare la situazione: Lewis Hamilton ha realizzato una rimonta spettacolare, recuperando più di dieci posizioni e conquistando punti fondamentali, e Charles Leclerc si è assicurato un terzo podio in gara.

Come si è concluso il Gran Premio del Belgio 2025?

