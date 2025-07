Antonelli spiega la sua crisi al GP del Belgio

Kimi Antonelli sta vivendo un weekend difficile in Belgio. Il giovane pilota della Mercedes ha concluso le qualifiche al 18° posto e, durante la conferenza stampa, ha ammesso la frustrazione per essere stato eliminato nella prima sessione.

Il risultato, sebbene deludente, imposta le premesse per un avvio complicato della stagione europea, tanto che Antonelli ha annunciato che partirà dalla pit lane per il Gran Premio del Belgio.

Il pilota ha spiegato che il posizionamento rispecchia le difficoltà di fiducia nei confronti della vettura, evidenziando come questo periodo sia particolarmente complesso per lui.

"Sin dall'inizio ho avuto problemi a fidarmi dell’auto, sento di aver fatto un passo indietro. Non possiedo la sicurezza necessaria per spingere al massimo e, ieri, ho esagerato, perdendo il controllo e compromettere ulteriormente la mia confidenza", ha dichiarato.

Lo stile di guida di Antonelli crea problemi

La vettura W16 presenta limitazioni evidenti che sembrano non adattarsi al suo stile di guida aggressivo. Antonelli ha osservato che, pur essendo noti i limiti della macchina, il suo modo di pilotare accentua gli inconvenienti, rendendo ancora più difficile ottenere performance competitive.

Nonostante le difficoltà, il giovane italiano non si arrende e cerca costantemente margini di miglioramento per raggiungere una maggiore stabilità. Il suo approccio, decisamente più aggressivo rispetto ad alcuni colleghi, lo porta a spingere al massimo anche in curva, esacerbando le problematiche tecniche. Il pilota è determinato a perfezionare il proprio stile e a sfruttare al meglio le possibilità che la vettura può offrire.

Inoltre, Antonelli ha rivelato che il team Mercedes interverrà con modifiche sull'auto in vista della gara a Spa-Francorchamps. "Apporteremo alcune variazioni al veicolo, motivo per cui sarò in partenza dalla pit lane", ha concluso il giovane pilota.

