Charles Leclerc ha consegnato il messaggio più atteso ai tifosi della Ferrari per il Gran Premio del Belgio.

Intervistato dai media, il pilota monegasco ha commentato così la sua prestazione in qualifica: "È un passo avanti positivo; posso tirare fuori di più dalla macchina.

"Nel Regno Unito, quando la macchina andava bene, non era così perché era molto difficile ottenere il massimo. Questo fine settimana, il mio assetto è migliore e al momento giusto.

"Ho un assetto leggermente meno estremo e questo mi ha aiutato a usare la macchina un po' di più. Oggi, ogni giro è andato bene, grazie al team di Maranello. Siamo molto più vicini del previsto.

"Molto contento. "Non avevo questa sensazione con questa vettura dall'inizio della stagione. Sento che siamo sulla strada giusta con i miglioramenti; mi stanno aiutando a ottenere di più, quindi è positivo, ed è per questo che sono molto contento", ha concluso.

Cosa è successo nelle qualifiche del GP del Belgio?

Lando Norris ha battuto Oscar Piastri conquistando la pole position per il Gran Premio del Belgio, anche se il risultato più significativo è andato a Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha battuto Max Verstappen conquistando il terzo posto nelle qualifiche per la gara di Spa-Francorchamps.

Dietro di loro c'era Alexander Albon, davanti a George Russell, Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Liam Lawson e Gabriel Bortoleto. In Q2, l'unica sorpresa è stata la partenza di Carlos Sainz in P15, sebbene gli altri non abbiano rappresentato eliminazioni inaspettate.

Stiamo parlando di Esteban Ocon, Oliver Bearman, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg, che non sono riusciti a qualificarsi per la Q3. Il primo turno di eliminazioni nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio ha visto due campioni del mondo fuori dai primi 15. Fernando Alonso e Lewis Hamilton sono stati eliminati, sebbene la decisione del pilota della Ferrari sia stata dovuta alla cancellazione di un suo giro da parte della FIA per aver superato i limiti della pista.

Oltre ai due campioni, anche Franco Colapinto, Kimi Antonelli e Lance Stroll sono stati eliminati in Q1. È stata una vera sorpresa vedere questi nomi eliminati nel primo turno di qualifiche.

