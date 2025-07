Lando Norris ha sconfitto Oscar Piastri conquistando la pole position per il Gran Premio del Belgio, anche se il risultato più degno di nota è stato quello di Charles Leclerc.

Il pilota monegasco ha sconfitto Max Verstappen conquistando il terzo posto nelle qualifiche per la gara di Spa-Francorchamps. Alle loro spalle Alexander Albon, davanti a George Russell, Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Liam Lawson e Gabriel Bortoleto.

In Q2, l'unica sorpresa è stata la quindicesima partenza di Carlos Sainz, sebbene gli altri non abbiano rappresentato eliminazioni inaspettate. Esteban Ocon, Oliver Bearman, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg non sono riusciti a raggiungere la Q3.

Il primo turno di eliminazioni nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio ha visto due campioni del mondo fuori dai primi 15. Fernando Alonso e Lewis Hamilton sono stati eliminati, sebbene la decisione del pilota della Ferrari sia stata dovuta alla cancellazione di un giro da parte della FIA per aver superato i limiti della pista.

Oltre ai due campioni, Franco Colapinto, Kimi Antonelli e Lance Stroll sono stati eliminati nel Q1. È stata una vera sorpresa vedere questi nomi eliminati al primo turno di qualificazione.

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Charles Leclerc 4 Max Verstappen 5 Alexander Albon 6 George Russell 7 Yuki Tsunoda 8 Isack Hadjar 9 Liam Lawson 10 Gabriel Bortoleto 11 Esteban Ocon 12 Oliver Bearman 13 Pierre Gasly 14 Nico Hulkenberg 15 Carlos Sainz 16 Lewis Hamilton 17 Franco Colapinto 18 Kimi Antonelli 19 Fernando Alonso 20 Lance Stroll

Cosa è successo nella Sprint Race del GP del Belgio 2025?

Max Verstappen ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Belgio con una spettacolare vittoria sulle McLaren. Il campione del mondo ha superato Oscar Piastri al giro di uscita e da quel momento in poi è stato impossibile prendere il comando, nonostante l'australiano gli sia rimasto vicino e abbia costantemente minacciato di sorpassarlo.

La stessa cosa è successa a Lando Norris con il suo compagno di squadra, che non è riuscito a sorpassare e ha perso la testa della classifica piloti. Charles Leclerc ha concluso quarto, davanti a un'ottima quinta posizione di Esteban Ocon.

Alle loro spalle c'era Carlos Sainz, che continua a confermare il suo ottimo weekend a Spa-Francorchamps. Infine, Oliver Bearman e Isack Hadjar sono stati gli altri due piloti a conquistare punti.

George Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Kimi Antonelli hanno concluso tutti fuori dalla Top 10. La buona notizia è che Franco Colapinto ha preceduto il compagno di squadra, in diciannovesima posizione.

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Max Verstappen 3 Lando Norris 4 Charles Leclerc 5 Esteban Ocon 6 Carlos Sainz 7 Oliver Bearman 8 Isack Hadjar 9 Gabriel Bortoleto 10 Liam Lawson 11 Yuki Tsunoda 12 George Russell 13 Lance Stroll 14 Fernando Alonso 15 Alexander Albon 16 Lewis Hamilton 17 Kimi Antonelli 18 Nico Hulkenberg 19 Franco Colapinto 20 Pierre Gasly

