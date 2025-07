Griglia di partenza per la Sprint Race in Belgio, comprese le penalità

La gara sprint torna in Formula 1 questo sabato 26 luglio al Gran Premio del Belgio 2025. Tuttavia, nessuno dei piloti che ha conquistato la pole nel weekend sprint prenderà il via dalla testa: si preannuncia una sorprendente riorganizzazione della griglia.

Venerdì scorso, Lewis Hamilton è stato escluso dalla lotta per la pole dopo una partenza inaspettata in SQ1 a Spa, insieme al suo successore in Mercedes, Kimi Antonelli. Entrambi hanno commesso errori costosi, costringendoli a partire rispettivamente dal 18º e dal 20º posto, in netto contrasto con i loro precedenti successi.

L'unica sessione competitiva di venerdì si è caratterizzata per una serie di partenze sorprendenti: il compagno di squadra di Antonelli in Mercedes, George Russell, è stato eliminato in SQ2. Il caos in pista ha evidenziato come anche i piloti più esperti possano veder infrante le proprie ambizioni a Spa.

Da parte sua, la McLaren ha brillato nella sessione sprint: Oscar Piastri ha realizzato il miglior tempo, guadagnandosi il primo posto in griglia affiancando l'attuale campione, Max Verstappen, che è stato a un passo dal conquistare la pole.

Inoltre, Lando Norris partirà dalla terza posizione, condividendo la seconda fila con Charles Leclerc, mentre Haas si distingue grazie a Esteban Ocon e Ollie Bearman, che si trovano tra i primi dieci, offrendo un impulso decisivo al team a metà classifica. Di seguito la griglia di partenza della gara sprint del Gran Premio del Belgio 2025 sul circuito di Spa-Francorchamps.

Griglia di partenza della gara sprint del Gran Premio del Belgio 2025

Posizione Pilota Squadra 1 Oscar Piastri McLaren 2 Max Verstappen Red Bull 3 Lando Norris McLaren 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Esteban Ocon Haas 6 Carlos Sainz Williams 7 Ollie Bearman Haas 8 Pierre Gasly Alpine 9 Isack Hadjar Racing Bulls 10 Gabriel Bortoleto Sauber 11 Liam Lawson Racing Bulls 12 Yuki Tsunoda Red Bull 13 George Russell Mercedes 14 Fernando Alonso Aston Martin 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Alex Albon Williams 17 Nico Hulkenberg Sauber 18 Lewis Hamilton Ferrari 19 Franco Colapinto Alpine 20 Kimi Antonelli Mercedes

Cosa è successo nelle FP1 del GP del Belgio?

Max Verstappen ha mancato di poco Oscar Piastri, e il sostituto di Sergio Pérez alla Red Bull non è riuscito a ottenere i migliori tempi ancora una volta nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio.

Yuki Tsunoda è sceso al 18° posto, davanti solo a Franco Colapinto e Oliver Bearman. Si tratta di un altro risultato deludente per il pilota giapponese, che era stato nominato uno dei successori del pilota messicano.

Oscar Piastri ha segnato il giro più veloce con un tempo di 1:42.022, battendo Max Verstappen di 0,404 secondi. Lando Norris è arrivato terzo, davanti a George Russell e Charles Leclerc.

A completare la top 10 sono stati Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Fernando Alonso e Isack Hadjar. Infine, Carlos Sainz ha concluso all'11° posto la sessione di qualifiche per la Sprint Race Qualifying.

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Max Verstappen 3 Lando Norris 4 George Russell 5 Charles Leclerc 6 Kimi Antonelli 7 Lewis Hamilton 8 Lance Stroll 9 Fernando Alonso 10 Isack Hadjar 11 Carlos Sainz 12 Alexander Albon 13 Gabriel Bortoleto 14 Nico Hulkenberg 15 Liam Lawson 16 Esteban Ocon 17 Pierre Gasly 18 Yuki Tsunoda 19 Franco Colapinto 20 Oliver Bearman

