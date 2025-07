L'errore della Ferrari smascherato dal fallimento di Hamilton in Belgio!

Sono emerse prove che dimostrano che il fallimento di Lewis Hamilton non è stato colpa sua.

Secondo l'analisi di Antony Davidson su SkySports, quanto accaduto al pilota britannico potrebbe essere stato causato da un guasto meccanico: "Non incolpo il pilota per quel momento, qualcosa è successo lì, nella scalata di quella Ferrari.

"Il suo ultimo giro in curva 18, la chicane Bus Stop, ascolterò solo quello. Sembra... Sento parecchio bloccaggio dell'asse posteriore, riascoltalo...

"Senti quel rumore metallico, è il gioco nel cambio. Quindi non do la colpa al pilota per quel momento, sta succedendo qualcosa nella fase di scalata di quella Ferrari. Quindi, almeno, sto dando qualche dubbio a Lewis al riguardo", ha commentato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

