Lewis Hamilton ha usato l'esempio di Fernando Alonso come scusa per la sua scarsa forma alla Ferrari.

Interrogato dai media, il sette volte campione del mondo ha parlato dei suoi scarsi risultati con la Scuderia nel 2025: "Se si guarda alla squadra negli ultimi 20 anni, hanno avuto piloti incredibili: Fernando, Kimi, Sebastian, sono piloti incredibili, ma non hanno vinto alcun titolo.

"Mi rifiuto di lasciare che mi accada. Se fai la stessa cosa, ottieni gli stessi risultati, quindi sto sfidando tutto. Sono molto ricettivi. Sono qui per vincere, non ho molto tempo, quindi è il momento decisivo", ha commentato il britannico.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

