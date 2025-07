È arrivato il primo GRANDE SUCCESSO di Hamilton da quando è in Ferrari

Lewis Hamilton è una leggenda sia dentro che fuori dalla pista. Il suo talento ha conquistato numerosi appassionati, espandendo la sua influenza ben oltre il mondo delle corse.

Il suo percorso costellato di record e successi gli ha aperto le porte nel mondo della moda, permettendogli di proporre ai fan capi ispirati all’automobilismo, offrendo così una valida alternativa al merchandising tradizionale della F1.

Con nove vittorie al Gran Premio Britannica, non sorprende che il circuito di casa occupi un posto speciale nel cuore del campione. In omaggio a Silverstone, Hamilton ha lanciato una nuova collezione che rende omaggio a questo iconico tracciato.

La linea Plus 44 è ora disponibile nello shop ufficiale della F1, dove gli appassionati possono acquistare la Silverstone Collection. La collezione richiama lo stile vintage delle corse, celebrando al contempo la ricca tradizione sportiva inglese.

Gran parte della Silverstone Collection si è esaurita sul sito di Plus 44, rendendo lo shop F1 l’unico punto vendita dove trovare questi capi esclusivi.

Per il lancio, Hamilton ha sorpreso tutti a Silverstone passando dalla divisa Ferrari alla Plus 44 Silverstone Track Jacket. La giacca, nei toni di rosso, bianco e blu, sfoggia la classica bandiera britannica, il nome del campione sul retro e il celebre logo a sette stelle in omaggio ai suoi sette titoli.

Come visto nel paddock di Silverstone, questa giacca in nylon ultraleggero si distingue all’interno della collezione, affermandosi come un classico intramontabile del marchio.

Completa il tuo look con il +44 Silverstone Tote Bag, che condivide la stessa combinazione di colori e il grafico a sette stelle della giacca. Realizzato in materiale impermeabile, è l’accessorio ideale per ogni giornata di gara.

Ogni capo rispecchia fedelmente lo stile del campione. Se i toni rosso, bianco e blu non fanno per te, puoi optare per la celebre maglietta a manica lunga in stile motocross, disponibile nella tradizionale combinazione di giallo e viola.

Il Varsity Pull Over Hoodie presenta una fresca tonalità di azzurro pastello, arricchita da dettagli nel vivace giallo tipico di Hamilton. Con grafiche come “Team LH” e il messaggio “Still We Rise”, questo capo è il complemento ideale per ogni appassionato.

Al prezzo di soli £48, è possibile acquistare anche la t-shirt varsity abbinata, realizzata nello stesso delicato azzurro pastello e impreziosita dal classico logo “Plus 44” in giallo, evidenziato da cuciture bianche. Clicca here per acquistarla.

Se hai seguito la brillante carriera di Hamilton, è probabile che il tuo guardaroba sia già pieno di capi Mercedes e che tu stia valutando di esplorare il merchandising Ferrari. Se invece desideri un tocco più personale, la +44 Hamilton photo t-shirt potrebbe essere la scelta ideale, con un ritratto ravvicinato del campione e il messaggio “Still We Rise” stampato sul retro della maglietta nera.

Nessun articolo dedicato alla F1 sarebbe completo senza un berretto. Anche se i modelli sul sito di Plus 44 sono esauriti, lo shop ufficiale F1 propone due versioni. La +44 Silverstone 2025 cap mantiene un design classico in nero con dettagli in giallo, esaltato dalla firma di Hamilton sul battente.

Per chi preferisce lo stile varsity, è disponibile anche il berretto in denim dal lavaggio chiaro, impreziosito da dettagli rossi “Plus 44”. Clicca here per acquistarlo.

Per acquistare l’intera collezione, approfitta della disponibilità limitata e clicca here.

