Andrea Kimi Antonelli ha lanciato un avvertimento in Mercedes al suo compagno di squadra, George Russell.

FormulaPassion ha raccolto i commenti del pilota italiano su quanto accaduto nelle ultime settimane: "In Canada il mio primo podio in F1 è stato bellissimo, ma a dire il vero sono rimasto anche un po' deluso.

"Avevamo la macchina per vincere, e George ha vinto. Se non avessi commesso un piccolo errore in qualifica, il mio obiettivo è vincere il Campionato del Mondo e diventare il primo italiano a riuscirci dopo Alberto Ascari", ha commentato.

Correlato: Antonelli lascia un messaggio preoccupante sul suo periodo in F1

Come si è definito il Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Gran Bretagna?

Come è cambiata la Classifica Piloti dopo il GP di Gran Bretagna? Il https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1055167/f1-risultati-oggi-gp-gran-bretagna-lando-norris-kimi-antonelli-nico-hulkenberg/">Gran Premio di Gran Bretagna ha regalato una gara spettacolare, dove Lando Norris e Oscar Piastri si sono dati battaglia senza esclusione di colpi, mentre nelle retrovie non sono mancate le scintille.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti di un duello incredibile, con il britannico che alla fine ha avuto la meglio, continuando la sua caccia al leader del mondiale. Antonelli, di gran lunga il miglior rookie della stagione, ha vissuto un'altra giornata amara, dovendo https://x.com/F1/status/1941871654692385217" target="_blank">abbandonare nuovamente la gara dopo un contatto con Hadjar.

Pomeriggio agrodolce per i piloti spagnoli: https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1055182/alonso-fa-grave-accusa-verso-aston-martin-dopo-il-gp-di-gran-bretagna/">Alonso è tornato a punti, mentre Carlos Sainz è rimasto fuori dalla top ten. Nella sfida interna in casa Ferrari, Lewis Hamilton ha lasciato nettamente indietro Charles Leclerc.

Di seguito la classifica aggiornata del Campionato Piloti:

1. Óscar Piastri – 234 punti

2. Lando Norris – 226 punti

3. Max Verstappen – 165 punti

4. George Russell – 147 punti

5. Charles Leclerc – 119 punti

6. Lewis Hamilton – 103 punti

7. Andrea Kimi Antonelli – 63 punti

8. Alexander Albon – 46 punti

9. Nico Hülkenberg – 37 punti

10. Esteban Ocon – 23 punti

11. Isack Hadjar – 21 punti

12. Lance Stroll – 20 punti

13. Pierre Gasly – 19 punti

14. Fernando Alonso – 16 punti

15. Carlos Sainz – 13 punti

16. Liam Lawson – 12 punti

17. Yuki Tsunoda – 10 punti

18. Oliver Bearman – 6 punti

19. Gabriel Bortoleto – 4 punti

20. Franco Colapinto – 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato