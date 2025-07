Un giovane e promettente pilota di Formula 1 ha lasciato un messaggio minaccioso per l'attuale schieramento della Ferrari.

Oliver Bearman, in un'intervista ad Autosport, ha parlato delle possibilità di un suo ritorno alle corse per la Scuderia: "Sono sicuro che la Ferrari creda in me, mi ha supportato finora e mi ha dato l'opportunità che ho ora.

"È questo che mi fa alzare dal letto ogni mattina. Voglio correre con la maglia rossa. Voglio vincere con la maglia rossa. Questa è la mia motivazione principale. Ricordo perfettamente il momento in cui ho lasciato il box di Fiorano.

Avevano visto Alonso, Schumacher, Vettel, Leclerc: avevano tutti guidato su quella pista. Io ero solo su una F4, ma era qualcosa di speciale. Due anni dopo, ho fatto il mio primo test di F1.

"Quello è un giorno che non dimenticherò mai. Indossare quella tuta rossa... non si può descrivere la sensazione. Mi ha reso orgoglioso e incredibilmente motivato a indossarla di nuovo", ha osservato.

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

