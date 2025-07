È stato rivelato il vero motivo per cui Max Verstappen ha sostituito Kimi Antonelli alla Mercedes.

Martin Brundle, in dichiarazioni riportate da MotorsportWeek, ha parlato della situazione della formazione della squadra tedesca: "Penso che Mercedes e Toto, in particolare, siano molto interessati a Kimi Antonelli come futura stella, e so che George ha contattato altre squadre.

"Vorrebbero rischiare di mettere Antonelli, la loro futura stella, contro Max Verstappen? Max ha distrutto molti compagni di squadra con la sua velocità. Vorrebbero perdere George Russell? Uno di loro, quello che rappresentano?"

"E Max arriva con un po' di bagaglio; non è il gruppo più facile da gestire. E ha distrutto i suoi compagni di squadra. Bisognerà aspettare e vedere come andrà a finire.

"Ma capisco perché... se gestisci un team di Formula 1 e Verstappen è sul mercato, devi prendere in considerazione l'idea di ingaggiarlo", ha osservato.

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

