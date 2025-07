Kimi Antonelli, LA PEGGIORE NOTIZIA per Valtteri Bottas

Andrea Kimi Antonelli sembra destinato a rappresentare una delle notizie meno positive per il futuro di Valtteri Bottas in Formula 1.

Il pilota finlandese aveva infatti perso il posto accanto a Lewis Hamilton, a seguito dell’ascesa di George Russell, un giovane talento proveniente dalla scuderia tedesca.

Successivamente, Bottas si è trasferito ad Alfa Romeo, dove i risultati attesi non sono arrivati, e oggi ricopre il ruolo di pilota di riserva per il team delle Flechas de Plata. Per il 2026, Alpine lo considera ancora tra le opzioni migliori, ma le ultime voci di corridoio sollevano non poche incertezze.

Le indiscrezioni più recenti ipotizzano infatti che il futuro di Bottas possa essere ulteriormente messo in discussione, con il rischio che il suo posto venga affidato a un altro promettente della Mercedes, ovvero lo stesso Antonelli.

Con l’estate alle porte, il finlandese cercherà senza dubbio di assicurarsi la miglior opportunità, in un periodo in cui si preannunciano numerosi movimenti all’interno e all’esterno del paddock.

Correlato: Le prospettive future di Antonelli con la Mercedes

Come si è definito il Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Gran Bretagna?

Come è cambiata la Classifica Piloti dopo il GP di Gran Bretagna? Il https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1055167/f1-risultati-oggi-gp-gran-bretagna-lando-norris-kimi-antonelli-nico-hulkenberg/">Gran Premio di Gran Bretagna ha regalato una gara spettacolare, dove Lando Norris e Oscar Piastri si sono dati battaglia senza esclusione di colpi, mentre nelle retrovie non sono mancate le scintille.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti di un duello incredibile, con il britannico che alla fine ha avuto la meglio, continuando la sua caccia al leader del mondiale. Antonelli, di gran lunga il miglior rookie della stagione, ha vissuto un'altra giornata amara, dovendo https://x.com/F1/status/1941871654692385217" target="_blank">abbandonare nuovamente la gara dopo un contatto con Hadjar.

Pomeriggio agrodolce per i piloti spagnoli: https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1055182/alonso-fa-grave-accusa-verso-aston-martin-dopo-il-gp-di-gran-bretagna/">Alonso è tornato a punti, mentre Carlos Sainz è rimasto fuori dalla top ten. Nella sfida interna in casa Ferrari, Lewis Hamilton ha lasciato nettamente indietro Charles Leclerc.

Di seguito la classifica aggiornata del Campionato Piloti:

1. Óscar Piastri – 234 punti

2. Lando Norris – 226 punti

3. Max Verstappen – 165 punti

4. George Russell – 147 punti

5. Charles Leclerc – 119 punti

6. Lewis Hamilton – 103 punti

7. Andrea Kimi Antonelli – 63 punti

8. Alexander Albon – 46 punti

9. Nico Hülkenberg – 37 punti

10. Esteban Ocon – 23 punti

11. Isack Hadjar – 21 punti

12. Lance Stroll – 20 punti

13. Pierre Gasly – 19 punti

14. Fernando Alonso – 16 punti

15. Carlos Sainz – 13 punti

16. Liam Lawson – 12 punti

17. Yuki Tsunoda – 10 punti

18. Oliver Bearman – 6 punti

19. Gabriel Bortoleto – 4 punti

20. Franco Colapinto – 0 punti

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!