Charles Leclerc confessa il suo rammarico nei confronti della Ferrari

Charles Leclerc ha fatto scalpore durante il Gran Premio di Gran Bretagna, sfogandosi senza filtri in radio dopo una sessione di qualifiche deludente. Il pilota monegasco ha ammesso che in cabina le emozioni a volte prendono il sopravvento, rendendo difficile contenere la frustrazione.

Con un sorriso, Leclerc ha riconosciuto di aver vissuto “momenti intensi in radio”, per poi aggiungere, con tono più serio: “Le mie frustrazioni possono aumentare notevolmente, soprattutto quando si è veramente appassionati e si vuole dare il massimo. A volte mi pento delle parole dette nel calore del momento, ma fa parte della lotta.”

Ferrari sembrava vivere un weekend promettente a Silverstone, ma i risultati in qualifiche non hanno rispecchiato le aspettative. Max Verstappen ha brillato con un giro in 1:24.892, conquistando la pole sabato, mentre Lewis Hamilton, a due decimi di distanza, si è classificato quinto.

Leclerc, arrivato sesto, non ha potuto fare a meno di esprimere la propria frustrazione in cabina, commentando crudelmente: “Accidenti, accidenti, accidenti, accidenti! Accidenti a questo! Sono un disastro, un vero disastro!”

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

