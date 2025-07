Antonelli sceglie tra Verstappen e Russell per il compagno di squadra in Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha commentato la scelta del compagno di squadra in Mercedes, interrogandosi se la sua preferenza vada a George Russell o a Max Verstappen.

In un’intervista per Motorsportweek il pilota delle Frecce d’Argento ha sottolineato il valore di entrambi, affermando: "Sono davvero contento con George. Sento una dinamica estremamente positiva nel team in questo momento".

Le sue parole, rilasciate nel contesto dei recenti rumor sul possibile arrivo della stella della Red Bull Racing, evidenziano la fiducia nel clima di collaborazione che regna attualmente in Mercedes.

Correlato: Antonelli risponde alle minacce di Verstappen sul suo futuro in Mercedes

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Correlato