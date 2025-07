ULTIMA ORA: Christian Horner è PIÙ VICINO alla Ferrari!

Il nome di Christian Horner è tornato a far parlare di sé dopo il suo addio al ruolo di team principal della Red Bull Racing.

Si parla sempre più spesso di un possibile passaggio del manager alla Ferrari, un'operazione che, secondo The Sun, sta diventando sempre più fattibile. Diversi media tedeschi e italiani sostengono addirittura che la dirigenza della Ferrari abbia già contattato informalmente Horner, sebbene quest'ultimo si sia mostrato reticente a discutere della questione.

Tuttavia, le voci riaffiorano di settimana in settimana, soprattutto ora che Horner, essendo inattivo, è in grado di farlo. Secondo The Sun, "se Horner firmasse con la Ferrari, potrebbe dover condividere la squadra con Hamilton, il suo vecchio rivale".

Il quotidiano britannico non ha lesinato titoli accattivanti: "OH DIO! Christian Horner potrebbe sorprendere tornando in F1 con i rivali della Red Bull dopo un clamoroso licenziamento e una glaciale riunione". Il rapporto tra i due non è mai stato cordiale, soprattutto dopo il turbolento duello per il campionato nel 2021, e nel paddock si dice che "le vecchie ferite di quella stagione pesano ancora".

Correlato: Dicono che la Ferrari dovrebbe dare la priorità a Lewis Hamilton

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato