Il fattore che ha CONVINTO Verstappen sulla Mercedes 2026

Johnny Herbert sostiene che il direttore della Mercedes, Toto Wolff, abbia già mostrato a Max Verstappen i progetti in serbo per il prossimo anno e spiega perché la scuderia tedesca potrebbe diventare il rivale più difficile da battere nel 2026.

Verstappen è da tempo al centro di voci riguardanti un possibile passaggio alla Mercedes in vista della stagione 2026. Sebbene siano già in corso delle trattative tra le due parti, non è ancora stata presa una decisione definitiva sull’ingresso del pilota olandese nel team dei Silver Arrows.

Durante la pausa estiva ci si aspetta che Verstappen prenda una decisione definitiva sul suo futuro. L’ex commissario della FIA è convinto che, per il quattro volte campione del mondo, la mossa più logica sia quella di unirsi al gruppo guidato da Toto Wolff.

Il fattore "wow" di Verstappen

Max Verstappen ha nuovamente dimostrato il suo innegabile "fattore wow" durante le qualifiche, confermandosi come un talento ineguagliabile, almeno secondo quanto riportato da ESportsBets.com. In gara, tuttavia, le condizioni umide hanno impedito al pilota di esprimersi al massimo: la vettura faticava a trasmettere la potenza agli pneumatici e all’asfalto, causando derapate e uscite di pista nelle curve. Nonostante la velocità intrinseca, è proprio Max a trarre il massimo dalla macchina, evidenziando un problema fondamentale nell’equilibrio dell’auto.

Herbert spiega ulteriormente: "Max conosce a fondo il programma di sviluppo di Red Bull per il prossimo anno. Sa tutti i dettagli riguardo al nuovo motore in fase di realizzazione, ogni componente correlato e, naturalmente, il design complessivo della vettura. I correnti di voci suggeriscono che in Red Bull le cose non procedano al meglio, mentre Mercedes sembra avere tutto perfettamente calibrato."

"Max desidera trovarsi in un contesto che massimizzi le sue opportunità. Con numerosi cambiamenti all’interno del team e un clima di instabilità, è naturale cercare un ambiente più favorevole." Il pilota britannico intuisce che Wolff sia stato trasparente con Verstappen sul futuro immediato: "Le conversazioni tra Toto Wolff e Max ricordano molto quelle che Niki Lauda ebbe con Lewis Hamilton ai tempi del McLaren, nel convincerlo a passare alla Mercedes."

"Sono convinto che la Mercedes abbia mostrato a Max le proprie potenzialità, illustrandogli l’obiettivo per il prossimo anno, e probabilmente disporrà della vettura più competitiva. Per me, questa proposta rappresenta una vera gemma. Sebbene Toto affermi che sia improbabile, è tipico di lui lasciare intendere ciò che sta per arrivare."

"Max sta già riflettendo: 'Devo cercare nuove opportunità'. E, con il susseguirsi di piccole delusioni in questa stagione, diventerà sempre più chiaro che ha bisogno di trovare un ambiente in grado di offrirgli ciò di cui ha veramente bisogno."

