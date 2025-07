Antonelli sarebbe il pilota più influenzato da Verstappen in Mercedes.

Max Verstappen è diventato il centro dell’attenzione in Formula 1, specialmente dopo l’addio di Christian Horner. Secondo Johnny Herbert, questo scenario potrebbe avere ripercussioni negative sul futuro e lo sviluppo di Andrea "Kimi" Antonelli.

Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci su un possibile legame tra Verstappen e Mercedes, alimentando le speculazioni nel mondo automobilistico. Mentre il pilota olandese mantiene un profilo discreto, George Russell ha già confermato che gareggerà con i Silver Arrows nella prossima stagione. A Silverstone si parlava di uno scambio, e l’uscita di Horner ha ulteriormente sollevato interrogativi sul futuro della griglia.

Completamente schiacciato

Nel caso in cui Verstappen dovesse passare alla Mercedes, si aprirebbe uno spazio che, secondo le voci, verrebbe occupato da Russell, portando Antonelli a diventare il nuovo compagno di squadra – una scelta che Herbert giudica poco opportuna.

Il commissario osserva che, sebbene Antonelli possa trarre insegnamento da Verstappen, lo stesso ragionamento si applicherebbe ad altri giovani come Albon, Gasly o persino Tsunoda, tutti incapaci di competere al medesimo livello e destinati a rimanere indietro.

Antonelli rischierebbe persino di essere oscurato nel confronto con campioni quali Schumacher, Senna, Fernando e, ora, Max. Inoltre, Herbert sottolinea come avere un compagno di squadra su cui, in certe situazioni, si possa contare faccia molta differenza, soprattutto se si considera il dominio di atleti d’élite, come George Russell, che ha offerto prestazioni eccezionali a Silverstone.

Infine, aggiunge che, pur essendo un ragazzo promettente, la maturità di Kimi è ancora in via di sviluppo, rendendolo inadeguato per affrontare direttamente un campione come Max.

