Hamilton non risponderà alla proposta eccentrica di una celebrità

Según se comenta, la leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, avrebbe fatto caso omesso agli avanzamenti di una nota conduttrice, nonostante i suoi sforzi per invitarlo a un appuntamento.

Amelia Dimoldenberg si è fatta notare nel panorama mediatico grazie al suo popolare programma su YouTube, Chicken Shop Date, in cui conduce interviste spiritose e talvolta imprevedibili con celebrità del mondo dello spettacolo, in ambienti informali tipici dei locali di pollo fritto.

Recentemente, l’attore Damson Idris, protagonista del nuovo film sulla F1, si è unito alla schiera degli ospiti d’eccezione, regalando al pubblico momenti di leggerezza e ironia. Le interviste si caratterizzano per un mix di umorismo e situazioni inaspettate, diventando così una tappa fissa per gli appassionati.

Durante una delle conversazioni, Idris ha parlato dell’importante collaborazione con Hamilton, sette volte campione del mondo, che ha avuto un ruolo fondamentale nel successo del progetto cinematografico. In tono scherzoso, l’attore ha poi chiesto ad Amelia se fosse mai riuscita a organizzare un incontro esclusivo con il celebre pilota della Ferrari, osservazione che ha acceso il clima di irriverente simpatia durante lo show.

Con entusiasmo, Idris ha commentato: “È il tipo più in gamba del mondo”, mentre Amelia ha replicato: “Non ancora, lui non risponde mai”. Anche Lando Norris aveva già conquistato il pubblico nel programma dello scorso anno.

Damson Idris condivide la scena con Brad Pitt nel nuovo film di F1

Hamilton concentra tutta la sua attenzione sulla F1

Nonostante Hamilton esprima interesse per future interviste, al momento il pilota si trova ad affrontare le difficoltà della sua prima stagione con la Scuderia, che finora non ha soddisfatto le aspettative.

Nel Gran Premio britannico dello scorso weekend, il 40enne si è classificato al terzo posto, superato da Nico Hulkenberg della Sauber, e ora occupa il sesto posto nel campionato, a un solo gradino dal suo compagno Charles Leclerc.

La delusione per le sfide incontrate è evidente, soprattutto dopo aver riposto grandi speranze nel passaggio da Mercedes. Hamilton concentra ora i suoi sforzi sul prepararsi per l’adozione delle nuove regolamentazioni in vigore nel 2026.

